Путин призвал не списывать сбои на пандемию

Правительство должно работать слаженно, не списывать сбои или ошибки на сложности, связанные с пандемией. И как можно быстрее от антикризисных действий переходить к стратегической повестке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином, которая прошла по видеосвязи.

"Люди ждут перемен к лучшему. И деятельность правительства и власти в целом оценивают по тому, что происходит в их реальной повседневной жизни", - пояснил Владимир Путин.

"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки, подчас, на сложности этого периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей", - сказал президент. "И как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке", - указал он.

"Тем более, что новые испытания и трудности всегда открывают и новые возможности для развития", - продолжил Путин. И нужно, чтобы все действия властей отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России. В предстоящие годы предстоит совершить настоящий рывок, прежде всего, в сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека, напомнил он.