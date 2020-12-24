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24.12.2020 14:47
Рубрика: Власть

Путин призвал не списывать сбои на пандемию

Текст: Кира Латухина
Правительство должно работать слаженно, не списывать сбои или ошибки на сложности, связанные с пандемией. И как можно быстрее от антикризисных действий переходить к стратегической повестке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином, которая прошла по видеосвязи.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Люди ждут перемен к лучшему. И деятельность правительства и власти в целом оценивают по тому, что происходит в их реальной повседневной жизни", - пояснил Владимир Путин.

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"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки, подчас, на сложности этого периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей", - сказал президент. "И как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке", - указал он.

"Тем более, что новые испытания и трудности всегда открывают и новые возможности для развития", - продолжил Путин. И нужно, чтобы все действия властей отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России. В предстоящие годы предстоит совершить настоящий рывок, прежде всего, в сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека, напомнил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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