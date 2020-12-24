Путин рассказал, что обсуждал рабочие вопросы с Мишустиным за полночь

Президент России Владимир Путин рассказал о том, в каком режиме приходилось работать правительству в нынешнем году. На предновогодней встрече с кабмином глава государства отметил, что кабинет министров в целом прошел этот год достойно, а действовать приходилось в непростых условиях.

- Работали в условиях больших нагрузок - уже говорил об этом, это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал круглосуточно, днем и ночью, но было похоже именно на это. Правда так и было, - рассказал он и добавил, что "мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры".

Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, оценил глава государства, никто руки не опустил.

- Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, - подчеркнул он.