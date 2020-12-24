Путин заявил о взаимопонимании с правительством и чувстве локтя

Кабинет министров в целом достойно отработал уходящий год, считает президент Владимир Путин. "За этот достаточно короткий срок многое удалось сделать", - подчеркнул он в традиционной предновогодней беседе с правительством. В этот раз она прошла в режиме видеоконференции.

Год получился непростым, напомнил глава государства. В январе правительство в обновленном составе приступило к своим обязанностям, а уже через два месяца пришлось работать совершенно в другом режиме и над другими проблемами, поскольку Россия, как и остальной мир, оказалась лицом к лицу с эпидемией коронавируса. "А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно - думаю, что все вы со мной согласитесь - кто чего стоит, на что способен на самом деле", - подчеркнул Путин.

"Правительство прошло этот год в целом достойно, - заявил президент. - В короткие сроки была организована системная слаженная работа. Даже в самые сложные моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок".

Недостатки были, признал глава государства, и они не раз обсуждались. "Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, но подавляющее большинство коллег показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность", - дал Путин свою оценку вице-премьерам и министрам.

"Мы с вами в таком составе работаем менее года, но за этот достаточно короткий срок многое удалось сделать, - признал Путин. - У нас с вами есть и взаимопонимание, есть понимание того, куда надо идти, есть чувство локтя. Именно благодаря командной работе мы смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии".