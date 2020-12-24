Бюджет Липецкой области увеличен более чем на 1 миллиард рублей

Депутаты Липецкого областного Совета внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Доходы региональной казны увеличены более чем на 1 миллиард рублей за счет поступления федеральных средств.

В тоже время произведено перераспределение ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, и объем расходов уменьшен на 120,8 миллиона рублей. В итоге областной бюджет на 2020 год по доходам составил 73 миллиарда 5 миллионов рублей, по расходам - 78 миллиардов 800 миллионов рублей.

За счет внесенных изменений на 1 миллиард 197 миллионов рублей уменьшился дефицит областного бюджета и составил 5 миллиардов 795 миллионов рублей, что соответствует требованиям Бюджетного Кодекса РФ.