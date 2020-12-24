Число депутатов Липецкого облсовета сократится до 42 человек

Депутаты Липецкого областного Совета на прошедшей сессии внесли изменения в Устав Липецкой области. Поправки связаны с сокращением количества депутатов облсовета с 56 до 42 человек - за счет уменьшения мандатов по партийным спискам с 28 до 14. Количество избирательных округов в регионе осталось прежним - 28. Также неизменным осталось количество региональных партийных групп.

- Поправки продиктованы желанием повысить ответственность депутатов перед жителями. Липецкая область - небольшая. По закону в региональном парламенте может быть от 25 до 70 мандатов, - отметил спикер Павел Путилин. - Оптимизация депутатского корпуса необходима для более эффективной работы. При этом принято решение сокращать не за счет избирательных округов. Здесь связь депутатов с населением ближе. Одномандатники несут личную ответственность перед жителями своего округа. Партии для формирования своего представительства в парламенте должны более ответственно подходить к подбору кандидатов на выборы, активнее работать в округах, отстаивать интересы своих избирателей. У нас есть примеры, когда некоторые депутаты избирались в облсовет по спискам одной из партий, а потом их оттуда исключали, и вообще не понятно, в чьих интересах они действуют.

В связи с изменением количества депутатов также внесены изменения в Закон "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов", в Регламент областного Совета депутатов и в Постановление "Об утверждении положений об удостоверении депутата Липецкого областного Совета, о нагрудном знаке депутата, об удостоверении помощника депутата, их образцов и описаний.