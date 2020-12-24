Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы

"Поплавать с дельфинами"- именно такое желание было написано на шаре, который снял с "Елки желаний" министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе добровольческого форума "Мы вместе".

Желание 8-летней Розалины Файзуллиной из Москвы исполнено: целую неделю девочка сможет посещать сеансы плавания с дельфинами. Министр вручил семье девочки подарочный сертификат на занятия в дельфинарии, символического плюшевого дельфина и новогодние сувениры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Мы давно мечтали о том, чтобы попасть в дельфинарий, Розалине плавание с дельфинами должно помочь лучше развиваться, - рассказала мама девочки Лилия Файзуллина.

Во время плавания девочку будет поддерживать психолог-дельфинотерапевт Алексей Зыков.

Цель акции "Елка желаний"- подарить праздник тем, кому сейчас трудно - детям-сиротам, ребятам из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пожилым людям с угрожающим жизни состоянием здоровья и людям с ограниченными возможностями. До 28 февраля свои письма с желаниями они могут отправить через сайт елкажеланий.рф.

В этом году акция проходит в третий раз.