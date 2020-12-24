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24.12.2020 18:29
Рубрика: Общество

Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Текст: Ирина Огилько

Из-за прогнозируемого снегопада городские службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
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Как прогнозируют синоптики, в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах - сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 м/c. Прирост снега ночью может составить до 3 см, днем - до 8 см. А всего за сутки может выпасть до 11 см снега.

"Принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул Петр Бирюков.

Сплошное подметание проезжей части и тротуаров, затем противогололедной обработка начнется ориентировочно с 05.00 .

"С помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, - сообщил заместитель мэра. - На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей".

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Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

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