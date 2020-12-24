МЧС предупредило москвичей о пятничной непогоде

С ночи на пятницу, 25 декабря, и до утра субботы, 26 декабря, в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Про прогнозу метеорологов, будет сильный снег, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию столичного региона, включая Москву, с утра 25 декабря местами ожидается сильный снег, вечером в ТиНАО - с мокрым снегом. Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает пресс-служба.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по столице рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.