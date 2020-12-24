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24.12.2020 11:58
Рубрика: Общество

На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных

Текст: Любовь Проценко
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На портале mos.ru запущен новый сервис. Это первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев. Он позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве создана электронная платформа в помощь владельцам животных

Каждый год на улицах Москвы находят более трех тысяч собак или кошек. Теперь объявление о найденном животном можно будет разместить на портале mos.ru, чтобы хозяин питомца смог его найти.

"Наша цель - сделать жизнь москвичей комфортнее и проще во всех сферах. В городе много владельцев домашних животных, и мы уже запустили ряд онлайн-сервисов для них: запись к ветеринару на mos.ru, уведомления о вакцинации животного и многие другие. Мы понимаем, как страшно потерять любимого питомца на улице и как трудно порой его бывает найти. Чтобы решить эту проблему мы создали новый инструмент для поиска потерявшихся животных, который позволит создать единый реестр пропавших и найденных собак и кошек. Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане - помочь им в этом. Пользоваться сервисом просто - он интуитивно понятен", - рассказала Ракова.

В Москве создается единая цифровая экосистема, в которой полезные услуги и сервисы для себя могут найти все жители города - семьи с детьми, автомобилисты, представители бизнеса и строительной отрасли, жители с домашними животными.

"Постепенно в городе создается комплекс онлайн-возможностей для горожан с домашними животными. И теперь в столице появился принципиально новый сервис, который поможет тем, кто потерял своего любимца, его найти. Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию. Так в Москве будет формироваться единая городская база пропавших и найденных животных, которой нет аналогов в России, а создавать ее будут сами жители", - рассказал Эдуард Лысенко.

Новый сервис расположен в разделе "Услуги", категории "Животные и окружающий мир". При переходе на страницу сервиса рекомендуется указать цель обращения - "Животное пропало" или "Животное найдено" и далее нажать на кнопку "Найти". После этого пользователь может посмотреть уже размещенные другими жителями объявления о пропавших или найденных животных. Для удобства поиска пользователь может описать питомца: указать номер клейма или чипа животного, вид, породу, пол, окрас, возраст, дату его потери или обнаружения, уточнить адрес, где животное было найдено или потерялось, примерный радиус поиска, а также отметить геолокацию на интерактивной карте. Кроме того, пользователи могут добавить любую другую дополнительную информацию, которая может быть полезна для поиска питомца или его хозяина. Тогда система отфильтрует объявления по совпадающим параметрам. В каждом из них доступна кнопка "Связаться" для просмотра контактов.

Фото: iStock
Москвичи смогут записать своих питомцев к ветеринару на портале mos.ru

Если объявлений, соответствующих запросу, не окажется, житель может разместить свое, новое, объявление и рассказать о пропавшем или найденном питомце. Для этого нужно нажать кнопку "Создать объявление" и заполнить в открывшейся форме характеристики животного, место его потери или обнаружения, загрузить фотографии и оставить контакты для связи. После этого оно будет сформировано и размещено в реестре. В рамках сервиса для горожан предусмотрена возможность настроить уведомления об обновлении реестра. Подписавшись на них, владелец или тот, кто нашел животное, быстро узнают о появлении в реестре питомца со схожими параметрами.

Просматривать базу могут все пользователи сети, однако для создания объявлений, просмотра контактов для связи с нашедшим или потерявшим животное, а также настройки уведомлений для подписки на объявления понадобится авторизация на портале mos.ru.

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