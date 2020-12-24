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24.12.2020 01:08
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело после стрельбы у подъезда жилого дома на западе мегаполиса.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как выяснилось, стрелял, скорее всего, бывший муж потерпевшей. После развода у пары были конфликты. Пуля попала 30-летней женщине в голову, она доставлена в больницу. Следственный комитет трактовал это как покушение на убийство, по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Приняты меры к задержанию стрелка, расследование продолжается. Как уже писала "РГ", в женщину выстрелили в тот момент, когда она подходила к дому с подругами.

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