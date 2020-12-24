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24.12.2020 10:02
Рубрика: Общество

Собянин предложил москвичам отправлять новогодние открытки

Текст: Ангелина Зеленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте предложил москвичам поздравить друг друга с Новым годом с помощью открытки в социальных сетях.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Электронную открытку можно отправить прямо с сайта мэра. Для этого нужно придумать заголовок и текст поздравления. Фоном может стать любая загруженная фотография или картинка.

"Если Вы хотите поздравить с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, знакомых и просто всех москвичей, можно сделать это прямо сейчас. Отправьте им поздравительную открытку, подписав ее с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте", - написал глава города.

Он отметил, что в эти дни все провожают 2020 год. "Предвкушение праздника и ожидание чуда - знакомые с детства чувства все больше охватывают каждого из нас. И хотя 2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы", - подчеркнул мэр. Он выразил надежду, что в уходящем году нашлось место для приятных событий в личной жизни каждого жителя города. "Давайте же будем помнить хорошее, а плохое - пусть поскорее пройдет и забудется", - предложил Сергей Собянин.

Мэр поздравил всех с наступающих Новым годом и пожелал от всей души крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году.

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