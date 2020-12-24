Суд признал вину экс-главы Клинского района Подмосковья в коррупции

В Подмосковье Клинский городской суд начал читать приговор бывшему главе района Александру Постриганю. Его обвинили в большой взятке и в превышении должностных полномочий.

Уже понятно, что приговор обвинительный. Но его будут явно читать не один день. По объему приговор Постриганю соответствует приговору бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, чей приговор читают уже четвертый день.

На предыдущем заседании прокуратура попросила Постриганю по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по 5 лет колонии за каждый эпизод и 10 лет колонии по обвинению в получении большой взятки. Всего- 15 лет в колонии строгого режима.

Постригань вину не признает. Версия следствия звучит так. С 2012 по 2013 год Постригань, "зная о выполнении работ на объектах капстроительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, выдал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе. Также с 2010 по 2011 год от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, он получил в качестве взятки строительные материалы и ему были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму не менее 20 млн рублей".

Но это первое уголовное дело на бывшего чиновника. Есть и другое. В нем кроме бывшего главы еще семь человек.

Генпрокуратура за время следствия подала иск и в доход государства были переданы более 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 10 млрд рублей. В числе изъятого- здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно- исторический объект "Торговые ряды Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородными железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также земли лесного фонда. Плюс - отель в Испании.