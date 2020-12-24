В Калуге депутаты поздравили ветерана, которому исполнилось 105 лет

24 декабря Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Максим Платов поздравили со 105-летием ветерана Великой Отечественной войны Константина Ивановича Ермилова.

"Вам много пришлось пережить на своем веку, в том числе самую страшную войну в истории человечества, - обратился к юбиляру Юрий Моисеев. - Все мы в неоплатном долгу перед Вами и Вашими товарищами, теми, кто вернулся с победой и теми, кто пал на фронтах Великой Отечественной войны. Вашему поколению пришлось нелегко, вы восстанавливали страну после войны, много и тяжело работали, растили детей. Низкий поклон Вам, Константин Иванович!"

Депутаты пожелали Константину Ивановичу доброго здоровья, семейного тепла, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни и вручили подарки.