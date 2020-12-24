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24.12.2020 21:00
Рубрика: Экономика

Самый большой спасатель

В Липецке появилось уникальное граффити высотой с 10-этажный дом
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
В Липецке в пятницу состоится официальное открытие крупнейшего в России граффити в честь 30-летия МЧС России. Живописное панно заняло 300 квадратных метров с первый по 10-й этаж жилого дома, которые надо было раскрасить обычными ручными баллончиками с краской. Таких произведений в стране пока нет. Это первый подобный проект.
Изображенный на граффити пожарный - Алексей Михалев. В 2018 году на пожаре спас из огня девочку и ее отца. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области Изображенный на граффити пожарный - Алексей Михалев. В 2018 году на пожаре спас из огня девочку и ее отца. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области
Изображенный на граффити пожарный - Алексей Михалев. В 2018 году на пожаре спас из огня девочку и ее отца. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области

"Этот грандиозный арт-объект призван напомнить жителям и гостям Липецка о доблестном труде тех, кто первым приходит на помощь. Проект основан на реальности, все изображенное происходило на самом деле", - рассказал корреспонденту "РГ" замначальника регионального ГУ МЧС Олег Воронов.

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В центре изображен прапорщик Алексей Михалев, который в 2018 году при пожаре в многоквартирном доме спас из задымленной квартиры девочку и ее отца. Кроме того, в том пожаре командой Михалева были эвакуированы 22 человека. За этот героический поступок Михалева наградили госнаградой, медалью "За спасение на пожаре". Ниже изображена водная техника из арсенала липецкого главка МЧС: катер и плавающий транспортер, используемый для эвакуации населения при подтоплении. Рядом с транспортером - специалист гражданской обороны в костюме химзащиты. Третья часть граффити состоит из изображения спасателя, который тушит возгорание около пожарной машины.

Правда, слишком долгий и скрупулезный подход к утверждению эскиза сыграл злую шутку с организаторами. Когда пришла пора воплощать идею в жизнь, грянули холода и художникам из команды известного граффитиста Тимура Молотова пришлось несладко в строительной люльке на ветру. Баллончики замерзали в течение пары минут. Их приходилось постоянно отогревать в специальной палатке, которую местные спасатели разбили перед домом.

Был даже период, когда художники решили перенести завершение проекта на март следующего года, но неожиданно морозы спали, температура поднялась до нуля градусов, и работу завершили даже раньше празднования тридцатилетнего юбилея МЧС.

Кстати, глава МЧС Евгений Зиничев также не стал дожидаться праздничной даты и еще накануне подвел некоторые итоги.

"В этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных. Я бы не связывал это никак с пандемией, жизнь идет своим чередом", - сообщил министр в интервью агентству ТАСС.

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А вот рост числа природных пожаров оказался напрямую связан с началом режима самоизоляции. Весной люди массово переехали жить на дачи и стали активно жечь мусор, листву, жарить шашлыки. В результате природные пожары весной этого года начались сразу в 63 российских регионах одновременно. Но кроме чисто бытовых факторов, влияющих на рост ЧП, министр отметил и природные. По его мнению, опасных природных явлений, в том числе из-за изменения климата в России, становится больше, а объекты экономики и промышленности в арктических районах уже не отвечают нынешним климатическим условиям.

"В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, становится больше природных пожаров", - отметил глава МЧС.

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