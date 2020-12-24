В Липецкой области внесли поправки в закон о защите дольщиков

Липецкий областной Совет депутатов одобрил изменения в региональный закон "О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов". Поправки направлены на совершенствование правового механизма оказания мер поддержки строителям, которые готовы завершить объекты долевого строительства недобросовестных застройщиков.

В действующем законодательстве для них установлена возможность приобретения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов. В 2020 году федеральным законодателем исключена процедура согласования с Минстроем России решения о предоставлении земельного участка инвесторам в аренду.

- Внесенные сегодня изменения устанавливают прозрачный механизм определения затрат застройщика (инвестора) на завершение строительства, исходя из его доходов и расходов, связанных с непосредственным исполнением обязательства по завершению строительства проблемного объекта, для принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Это будет способствовать законному и обоснованному принятию решения об оказании застройщику-инвестору мер поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без торгов.