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24.12.2020 11:18
Рубрика: Общество

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19

Текст: Ирина Огилько
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Концертную площадку "Главclub" в Москве опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на концерте группы "Кровосток". Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

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Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря 2020 года было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба.

"22 декабря 2020 года помещения клуба были опечатаны, - сообщили в ведомстве. - Материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба".

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