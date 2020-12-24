В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19

Концертную площадку "Главclub" в Москве опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на концерте группы "Кровосток". Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря 2020 года было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба.

"22 декабря 2020 года помещения клуба были опечатаны, - сообщили в ведомстве. - Материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба".