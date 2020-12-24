В Москве спасли со льда двух мужчин

На западе Москвы спасли мужчину, упавшего на лед и получившего сильное повреждение спины. Еще один мужчина, переходя Москву-реку, упал под лед. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем в четверг на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Фили" поступил сигнал о человеке, лежащем на льду в районе Большой Филевской улицы. Смена в составе заместителя начальника ПСС "Фили" Александра Кинаша, спасателей Никиты Чусовитина и Александра Маркова на спасательном судне "Славир" быстро преодолела 5 км до места происшествия. Прибыв по указанному адресу, спасатели МГПСС обнаружили лежащего на льду в 3 метрах от набережной молодого человека. Пострадавший жаловался на сильную боль в спине и с трудом мог двигаться. Парня аккуратно уложили на спинальный щит, зафиксировали и совместно с пожарными ПСО №205 ГКУ "ПСЦ" подняли с замерзшей акватории на набережную, где их уже ожидала бригада скорой помощи.

Не успели спасатели добраться до своей станции, как поступил очередной вызов, - возле Карамышевского шлюза под лед провалился человек. Они обнаружили в 15 метрах от берега в ледяной полынье мужчину, который звал на помощь. Никита Чусовитин в ГКС спустился на лед, ползком добрался до человека и подхватил его. Александр Маркин вытянул обоих из полыньи. Пострадавшего 1992 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию "Фили", где оказали первую помощь, обогрели, напоили горячим чаем. Мужчина объяснил происшествие желанием сократить путь до дома по льду реки, надеясь, что лед в этом месте толстый. От дальнейшей помощи медиков он отказался и убыл со станции в сопровождении родственников.