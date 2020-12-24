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24.12.2020 13:25
Рубрика: Общество

В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

Текст: Ирина Рыбникова

Полигон твердых коммунальных отходов "Лесная" в подмосковном Серпухове прекратил прием мусора. Это последний, 39-й полигон старого образца, закрытый в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Больше в Подмосковье нет свалок в городской черте.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Председатель московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Тимур Усманов назвал закрытие полигона "Лесная" знаковым событием. "Не думаю, что есть еще регионы, где были бы закрыты все старые свалки", - подчеркнул он.

В областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства напомнили, что на смену закрытым полигонам, куда мусор просто сваливался одной кучей, пришли современные комплексы по переработке отходов. На них мусор сортируется, из него выбираются все полезные фракции. В области построены уже 11 таких комплексов, 9 из них введены в эксплуатацию, еще два заработают в оставшиеся до конца года дни. Благодаря открытию этих предприятий, более двух миллионов тонн отходов, образующихся в Подмосковье, не попали на свалки, а были отсортированы и в виде вторсырья отправлены на переработку.

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