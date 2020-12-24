В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

Полигон твердых коммунальных отходов "Лесная" в подмосковном Серпухове прекратил прием мусора. Это последний, 39-й полигон старого образца, закрытый в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Больше в Подмосковье нет свалок в городской черте.

Председатель московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Тимур Усманов назвал закрытие полигона "Лесная" знаковым событием. "Не думаю, что есть еще регионы, где были бы закрыты все старые свалки", - подчеркнул он.

В областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства напомнили, что на смену закрытым полигонам, куда мусор просто сваливался одной кучей, пришли современные комплексы по переработке отходов. На них мусор сортируется, из него выбираются все полезные фракции. В области построены уже 11 таких комплексов, 9 из них введены в эксплуатацию, еще два заработают в оставшиеся до конца года дни. Благодаря открытию этих предприятий, более двух миллионов тонн отходов, образующихся в Подмосковье, не попали на свалки, а были отсортированы и в виде вторсырья отправлены на переработку.