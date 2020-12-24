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24.12.2020 16:05
Рубрика: Экономика

В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) в аэропорту "Шереметьево" открыли после реконструкции. В официальной церемонии открытия приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, руководство аэропорта и авиакомпаний.
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Савельев рассказал, что в работах по реконструкции было занято 200 единиц техники, уложено 400 тысяч кубометров бетона. Последний раз ВПП-1 обновлялась 60 лет назад. "Полоса может принимать все типы современных и перспективных самолетов", - заявил министр.

Полоса имеет протяженность 3,5 километра и ширину 60 метров. Проект реализован за десять месяцев полностью за счет частных инвестиций. Реконструкция ВПП-1 стала одним из основных мероприятий генерального плана развития аэропорта.

После открытия полосы по ней прошли десятки единиц современной техники, которая применяется для эксплуатационного содержания летного поля, обслуживания самолетов и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

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