В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1

Первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) в аэропорту "Шереметьево" открыли после реконструкции. В официальной церемонии открытия приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, руководство аэропорта и авиакомпаний.

Савельев рассказал, что в работах по реконструкции было занято 200 единиц техники, уложено 400 тысяч кубометров бетона. Последний раз ВПП-1 обновлялась 60 лет назад. "Полоса может принимать все типы современных и перспективных самолетов", - заявил министр.

Полоса имеет протяженность 3,5 километра и ширину 60 метров. Проект реализован за десять месяцев полностью за счет частных инвестиций. Реконструкция ВПП-1 стала одним из основных мероприятий генерального плана развития аэропорта.

После открытия полосы по ней прошли десятки единиц современной техники, которая применяется для эксплуатационного содержания летного поля, обслуживания самолетов и аварийно-спасательного обеспечения полетов.