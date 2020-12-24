В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020"

Власти столицы назвали победителей престижного конкурса "Доброволец Москвы - 2020". Ими стали 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов, еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации "Спасибо". Лауреаты получат поддержку города в реализации своих проектов.

"Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве. Волонтеры продолжают помогать в больницах, доставляют продукты людям с хроническими заболеваниями и пожилым. При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в течение этого сложного года волонтерский актив города существенно вырос, теперь количество активных участников добровольческих организаций превысило 100 тысяч человек.