В Воронеже задержан депутат гордумы

Депутат городской думы Воронежа Сергей Кудрявцев задержан и допрошен в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. У его коллеги, экс-мэра Сергея Колиуха следователи провели обыск, сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на собственный источник.

Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранителей интересует не бывший градоначальник, а его сын Владислав - они с Кудрявцевым владеют компанией, которая, по версии следствия, незаконно вывела из федеральной собственности землю под одним из городских ДК. Ущерб государству оценивается в 30 миллионов рублей.