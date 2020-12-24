Вакцинация от ковида. Расширяем возможности для записи

В новогодние праздники пункты вакцинации от Covid-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 г. мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города.

Это - занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.

Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом.

Будьте здоровы!

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина