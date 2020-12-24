Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек

Не менее 4 миллионов человек планируется привить от COVID-19 в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Цифра большая, но мы справимся", - сказал он, выступая в эфире телеканала 360. Воробьев уточнил, что область полностью подготовлена к вакцинации. В том числе и в плане легкой записи на прививку. Записаться можно через портал госуслуг, где есть возможность выбрать удобный для себя пункт вакцинации из 93, уже открытых в регионе.

Губернатор также добавил, что с начала текущей недели в Подмосковье поступили ещё порядка 6 тысяч доз вакцины от коронавируса.