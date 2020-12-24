Дальний Восток дополнительно получит 1,79 млрд рублей на соцсферу

Новости

В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
Лето может сыграть с Робби в новых "Пиратах Карибского моря" 12:19
Путин поздравил Алиева с днем рождения 12:16
Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября 12:13
В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов 12:12
Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора 12:08
Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании 12:08
Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны 12:02
Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года 12:00
На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных 11:58
Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом 11:54
В Москву идут 15-градусные морозы 11:53
В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны 11:51
В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем 11:48
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов 11:38
Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19 11:34
У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры 11:25
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19 11:18
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы 11:16
Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД 11:13
Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника 11:12
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днем 11:12
СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича 11:04
Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 10:45
В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 11:58
Рубрика: Экономика

Дальний Восток дополнительно получит 1,79 млрд рублей на соцсферу

Текст: Светлана Ментюкова

Регионы Дальнего Востока получат 1,79 млрд рублей дополнительных средств на создание и модернизацию социальной инфраструктуры. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Регионы субсидировали Дальний Восток почти на 130 миллиардов рублей

"Мы продолжаем работу по повышению качества жизни людей в регионе. Такая задача была поставлена президентом. Правительство приняло решение выделить около 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае", - заявил глава кабмина, которые приводятся в сообщении.

Средства поступят в регионы в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста ("Единой субсидии"). Из федерального бюджета регионам выделят 1,79 млрд рублей: 1,27 млрд рублей в 2021 году и 525 млн рублей в 2022 году.

"Это позволит построить противотуберкулёзный диспансер в Хабаровске, онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре и новую современную больницу в Елизово, а также ещё ряд образовательных, спортивных и культурных объектов, которых так не хватает местным жителям", - добавил Михаил Мишустин.

В перечень объектов, которые удастся завершить благодаря выделенным средствам - центры сложнокоординационных (гимнастика, спортивная акробатика) и игровых видов спорта в Комсомольске-на Амуре, социально-культурный центр в поселке Токи (Хабаровский край) и несколько образовательных учреждений в Приморском крае.

Программа "Единая субсидия" реализуется Минвостокразвития России на Дальнем Востоке с 2018 года. До 2022 года на строительство, ремонт, модернизацию 1,2 тысяч социально значимых объектов, приобретение оборудования для медучреждений, жилья для медиков и учителей, модернизацию общественного транспорта и другие цели из федерального бюджета направляется почти 100 млрд рублей. В 2020 году в рамках "Единой субсидии" в регионы направлено более 28 млрд рублей.

В регионах Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство ДФО

Главное сегодня

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего