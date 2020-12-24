Дальний Восток дополнительно получит 1,79 млрд рублей на соцсферу

Регионы Дальнего Востока получат 1,79 млрд рублей дополнительных средств на создание и модернизацию социальной инфраструктуры. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

"Мы продолжаем работу по повышению качества жизни людей в регионе. Такая задача была поставлена президентом. Правительство приняло решение выделить около 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае", - заявил глава кабмина, которые приводятся в сообщении.

Средства поступят в регионы в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста ("Единой субсидии"). Из федерального бюджета регионам выделят 1,79 млрд рублей: 1,27 млрд рублей в 2021 году и 525 млн рублей в 2022 году.

"Это позволит построить противотуберкулёзный диспансер в Хабаровске, онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре и новую современную больницу в Елизово, а также ещё ряд образовательных, спортивных и культурных объектов, которых так не хватает местным жителям", - добавил Михаил Мишустин.

В перечень объектов, которые удастся завершить благодаря выделенным средствам - центры сложнокоординационных (гимнастика, спортивная акробатика) и игровых видов спорта в Комсомольске-на Амуре, социально-культурный центр в поселке Токи (Хабаровский край) и несколько образовательных учреждений в Приморском крае.

Программа "Единая субсидия" реализуется Минвостокразвития России на Дальнем Востоке с 2018 года. До 2022 года на строительство, ремонт, модернизацию 1,2 тысяч социально значимых объектов, приобретение оборудования для медучреждений, жилья для медиков и учителей, модернизацию общественного транспорта и другие цели из федерального бюджета направляется почти 100 млрд рублей. В 2020 году в рамках "Единой субсидии" в регионы направлено более 28 млрд рублей.