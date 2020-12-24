Уровень газификации в России вырастет к 2025 году с 71,1 процента до 90. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря. Сельскую местность будут подключать к голубому топливу в опережающем порядке. Что потребуется сделать на Дальнем Востоке - самом малогазифицированном макрорегионе страны, чтобы "дотянуться" до общероссийской планки, выясняли корреспонденты "РГ".

Для дальних сел - СПГ

В Якутии газификация сел ведется по региональной гос­программе. Специально для этого через реку Лену на ее правобережье, где нет разрабатываемых месторождений природного газа, в 2003 году был протянут магистральный трубопровод, от которого началось строительство разветвленной сети.

Заречные улусы представлены почти исключительно селами - здесь есть лишь один рабочий поселок Нижний Бестях. Жители расположенных ближе к магистральной трубе населенных пунктов начали пользоваться голубым топливом уже давно, и с каждым годом строители трубопроводов продвигаются все дальше. В этом году активные работы ведутся в селах Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов. Естественно, газифицируются населенные пункты и на левобережье Лены. К примеру, сейчас газ подводят к домам жителей большого села Бердигестях в 180 километрах от Якутска.

Программа рассчитана до 2025 года, но она будет продлена еще на пять лет. В процессе доработки в нее включат отдаленные населенные пункты, до которых газовые трубы не дотянутся. По словам первого заместителя министра промышленности и геологии Якутии Михаила Кириллина, туда будут завозить сжиженный природный газ с завода, построенного на территории республики с участием компании "Атомэнергомаш".

Кроме того, мини-завод по производству СПГ мощностью до 25 тысяч тонн в год планирует построить региональная газотранспортная компания.

- В первую очередь его продукция будет направлена на обеспечение топливом негазифицированных населенных пунктов. Если мы реализуем программу в полном объеме, то сможем подать газ примерно в 70 поселений - это 20 тысяч домовладений, - подчеркнул Михаил Кириллин.

В сентябре этого года руководители республики и "Газпрома" подписали соглашение о реализации еще одной программы, в соответствии с которой в 2021-2025 году будут газифицированы Ленский, Олекминский, Алданский и Нерюнгринский районы. По их территории проходит магистраль "Сила Сибири". Согласно этим планам предстоит подать экологичное топливо в 21 населенный пункт. Около половины из них - села.

Максимальный сценарий

В Сахалинской области недавно резко вырос показатель газификации - с 14 до 38 процентов. Скачок объясняется изменениями в федеральной методике расчета: теперь в рейтинге учитываются и получатели тепловой энергии от газовых котельных или ТЭЦ.

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации области, утвержденной в сентябре этого года, через пять лет регион должен выйти на полный охват голубым топливом. 84 процента составит доля сетевого газа, а оставшееся придется на автономную газификацию. "Газпром" инвестирует на эти цели почти 23 миллиарда рублей, около десяти миллиардов потратит область.

Хабаровский край - единственный регион в России, который покупает газ за доллары

Как отметил председатель правления энергетической компании Алексей Миллер, речь идет о "максимальном сценарии", темпы работ будут беспрецедентно высокими.

Всего планируется построить около 1,2 тысячи километров газопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов и 157 предприятий и котельных.

Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. Это станет возможным благодаря строительству малотоннажного СПГ-завода производительностью до 42 тысяч тонн в год.

Низкие до нынешнего времени темпы газификации в области обусловлены рядом причин. Топливо в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-3" технически могут подавать только в два муниципалитета из 18. Газификация южной и центральной частей острова возможна лишь от шельфовых месторождений "Сахалин-2" по единственному магистральному трубопроводу, поставляющему ресурс на газораспределительную станцию, которая полностью загружена.

В начале ноября областные депутаты оценили подготовленную чиновниками генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Парламентарии считают, что документ сырой.

- Нужно было представителям министерства энергетики проехать по муниципалитетам и на месте выяснить оптимальные условия для снабжения населенных пунктов сетевым или автономным газом. В этом документе нет ни сроков, ни источников финансирования, - отметил депутат Александр Болотников.

У соседей, но за доллары

Уровень газификации Хабаровского края составляет всего 19,5 процента, в том числе сельских территорий - не выше трех процентов.

При этом регион - единственный в России - покупает газ, как ни парадоксально это звучит, за доллары. Добываемый в рамках проекта "Сахалин-1" ресурс с 2005 года поставляют в край по международному контракту (оператором проекта с 30-процентной долей участия выступает американская компания Exxon Neftegas Ltd). Тогда это соглашение было выгодным - в начале нулевых доллар стоил не больше 28 рублей.

Изменение курса валют привело к накоплению долгов за голубое топливо. Их сумма достигла 800 миллионов рублей, 32 из которых числятся за населением, а остальные - за теплоснабжающими организациями и котельными. Срок действия контракта закончится только в 2025 году. После этого обеспечивать топливом население края станет "Газпром".

- Будем топить российским газом в рублях по нормальным ценам. За это мы просим компанию переложить устаревшие газопроводы, что она уже и включила в свой план, работы начнутся в следующем году, - сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Газпром" пообещал, что к 2026 году уровень газификации в регионе вырастет до 24 процентов, в том числе в сельской местности - до 21,9 процента. Согласно новой программе развития газоснабжения и газификации края компания вложит 5,49 миллиарда рублей. В планах - строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 километра, сооружение 9,3 километра газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. Правительство региона в свою очередь профинансирует возведение 276 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тысячи домовладений, 23 котельных и предприятий.