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24.12.2020 01:15

Инвестиции в завтра

Комсомольский НПЗ направил благотворительные пожертвования в сферу образования
Текст: Арсений Коновалов (Хабаровский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 291(8345)
Наибольшую целевую финансовую помощь в качестве благотворительного пожертвования Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод направил в 2020 году четырем учреждениям образования города Юности. Свыше 13 миллионов рублей получат Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ), Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум (КСМТ), лицей № 33 и школа №27.
В лицее №33 и школе №27 Комсомольска-на-Амуре на протяжении почти десяти лет действуют "Роснефть-классы". Десятки их выпускников, отучившись после этого в вузах, стали работниками Комсомольского НПЗ. Фото: КНПЗ В лицее №33 и школе №27 Комсомольска-на-Амуре на протяжении почти десяти лет действуют "Роснефть-классы". Десятки их выпускников, отучившись после этого в вузах, стали работниками Комсомольского НПЗ. Фото: КНПЗ
В лицее №33 и школе №27 Комсомольска-на-Амуре на протяжении почти десяти лет действуют "Роснефть-классы". Десятки их выпускников, отучившись после этого в вузах, стали работниками Комсомольского НПЗ. Фото: КНПЗ

- В более благоприятных эпидемических условиях представители завода лично вручили бы сертификаты на оказание благотворительной помощи. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате, - рассказал пресс-секретарь ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Денис Бородин.

Благотворительная помощь КНПЗ позволяет средним, средне­специальным и высшим учреждениям образования города улучшать материально-техническое оснащение, привлекать школьников к изучению профильных предметов с прицелом на работу в нефтегазовой отрасли. Таким образом, заботясь о будущих специалистах, завод инвестирует в развитие большого круга организаций - от школ до вузов.

Для КнАГУ и КСМТ финансовая помощь от Комсомольского НПЗ стала традиционной. В университете средства направляются на обеспечение деятельности базовой кафедры "Технологии и оборудование нефтеперерабатывающей промышленности", десятки выпускников которой уже стали работниками нефтяной отрасли. Кроме того, на пожертвования нефтезавода студенты будут получать корпоративные стипендии, а преподавательский состав вуза - надбавки за дополнительные занятия с учащимися.

В Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме благодаря помощи КНПЗ смогут развивать материально-техническую и учебно-методическую базу для подготовки рабочих кадров по профессии "Оператор нефтепереработки", поддерживать студентов стипендиями и поощрять, как и в университете, преподавателей за дополнительные занятия по профильным предметам.

Отдельное направление благотворительности завода - пожертвования в адрес комсомольских муниципальных образовательных учреждений. В лицее № 33 и школе №27 уже на протяжении почти десяти лет действуют "Роснефть-классы". Десятки их выпускников, отучившись после этого в вузах, стали работниками Комсомольского НПЗ. Таким образом действует корпоративная программа "Школа-вуз-предприятие".

В КнАГУ финансовая помощь от нефтезавода направляется на обеспечение деятельности базовой кафедры "Технологии и оборудование нефтеперерабатывающей промышленности"

В структуре социальных инвестиций НК "Роснефть" и Комсомольского НПЗ благотворительности отведена особая роль. За десятилетия работы одно из основных градо­образующих предприятий Комсомольска-на-Амуре зарекомендовало себя и как успешный промышленный лидер, и как достойный работодатель, и как социально ответственная компания. Благотворительность для дочернего общества НК "Роснефть" стала столь же неотъемлемой частью деятельности, что и повышение производственных показателей или экологическая политика. Неслучайно НПЗ не раз поощряли на государственном уровне как организацию высокой социальной эффективности, для которой перспективы собственного развития неразрывно связаны с будущим Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края в целом.

Социальное партнерство с учреждениями образования, где обучаются будущие нефтепереработчики, - лишь одно из направлений благотворительности предприятия в отношении организаций Комсомольска-на-Амуре. Общий объем таких инвестиций завода в уходящем году составил десятки миллионов рублей. Комсомольский НПЗ оказывает поддержку многим городским проектам, направленным на создание комфортной и безопасной среды в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения.

- Это важно, - подчеркивает Денис Бородин, - не только потому, что в детских садах и школах, которые сегодня получают финансовую поддержку и помощь в развитии, воспитываются и учатся дети работников Комсомольского НПЗ. Делать добрые дела на благо детей, молодежи, студентов - значит уже сейчас формировать наше будущее. И, конечно, необходимо сохранять историю города и завода, чтобы новые поколения чтили традиции и знали заслуги своих предшественников.

Справка

Нефтезавод в Комсомольске-на Амуре был введен в эксплуатацию в 1942 году. Сегодня ООО "РН-Комсомольский НПЗ" является частью вертикально интегрированной структуры НК "Роснефть". Проектная мощность НПЗ - 8,3 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую компанией на острове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха - Комсомольск-на-Амуре, а также сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан". Номенклатура продукции Комсомольского нефтеперерабатывающего завода - более 20 наименований, среди которых автомобильные бензины и дизельное топливо экологического класса К5, судовое топливо, в том числе малосернистое марки RMLS-40, соответствующее требованиям IMO 2020. Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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