На Камчатке застрелили еще двух медведей-шатунов

Двух медведей, которые не смогли залечь в спячку, застрелили на Камчатке с начала недели.

Как сообщает Агентство лесного хозяйства края, в Усть-Большерецком районе владельцы охотничьих угодий, охотники и рыбаки неоднократно встречали шатунов.

"Хищники посещали участки побережья Охотского моря от устья реки Опала до устья реки Большой, а также севернее мыса Левашова, отмечены в бассейнах рек Утка и Кихчик, и у поселка Кавалерское", - говорится в сообщении.

Агентство планирует регулировать численность бурых медведей в упомянутых местах. Специалисты ведомства рекомендуют людям не посещать охотничьи угодья в Усть-Большерецком районе вне организованных групп, или без средств самообороны.

Напомним, ранее охотоведы в том же районе отстрелили трех медведей-шатунов, вышедших в населенные пункты.