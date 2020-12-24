На Камчатке застрелили еще двух медведей-шатунов

Двух медведей, которые не смогли залечь в спячку, застрелили на Камчатке с начала недели.
Как сообщает Агентство лесного хозяйства края, в Усть-Большерецком районе владельцы охотничьих угодий, охотники и рыбаки неоднократно встречали шатунов.
"Хищники посещали участки побережья Охотского моря от устья реки Опала до устья реки Большой, а также севернее мыса Левашова, отмечены в бассейнах рек Утка и Кихчик, и у поселка Кавалерское", - говорится в сообщении.
Агентство планирует регулировать численность бурых медведей в упомянутых местах. Специалисты ведомства рекомендуют людям не посещать охотничьи угодья в Усть-Большерецком районе вне организованных групп, или без средств самообороны.
Напомним, ранее охотоведы в том же районе отстрелили трех медведей-шатунов, вышедших в населенные пункты.