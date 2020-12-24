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24.12.2020 05:55
Рубрика: Общество

На Камчатке застрелили еще двух медведей-шатунов

Текст: Юлия Гарднер

Двух медведей, которые не смогли залечь в спячку, застрелили на Камчатке с начала недели.

Как сообщает Агентство лесного хозяйства края, в Усть-Большерецком районе владельцы охотничьих угодий, охотники и рыбаки неоднократно встречали шатунов.

Фото: iStock
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"Хищники посещали участки побережья Охотского моря от устья реки Опала до устья реки Большой, а также севернее мыса Левашова, отмечены в бассейнах рек Утка и Кихчик, и у поселка Кавалерское", - говорится в сообщении.

Агентство планирует регулировать численность бурых медведей в упомянутых местах. Специалисты ведомства рекомендуют людям не посещать охотничьи угодья в Усть-Большерецком районе вне организованных групп, или без средств самообороны.

Напомним, ранее охотоведы в том же районе отстрелили трех медведей-шатунов, вышедших в населенные пункты.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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