Подходит к концу один из самых необычных годов в истории человечества. В 2020-м небывалая пандемия коронавирусной инфекции и глубокие перемены международной обстановки сложно переплелись друг с другом и оказали серьезное влияние на весь мир, изменили все аспекты жизни людей.

На этом фоне состоялись саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и "Большой Двадцатки" (G20). На них весомо звучал голос Китайской Народной Республики. Председатель КНР Си Цзиньпин уверенно выдвинул целый ряд идей, указав будущее направление международного сотрудничества.

Остановить пандемию - наша неотложная задача

Пандемия коронавирусной инфекции - серьезный вызов всему человечеству и тяжелое испытание для мировой системы здравоохранения. Она отчетливо выделила слабые стороны в нынешней системе глобального управления.

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул несколько идей по борьбе с эпидемией. Первая: надо придерживаться принципа "Народ и жизнь народа превыше всего" и всеми силами обеспечивать безопасность и здоровье людей. Вторая: солидарность и сотрудничество являются самым мощным оружием для победы над заболеванием. Мы выступаем против политизации эпидемии и дискредитации усилий Китая в борьбе с COVID-19. Не следует перекладывать вину и ответственность на других, надо совершенствовать работу по профилактике и контролю заболеваемости в стране и в то же время протянуть руку помощи другим государствам. Третья: необходимо поддерживать руководящую роль Всемирной организации здравоохранения. Китай продолжит активно участвовать в международном сотрудничестве в области разработки вакцин и оказывать посильную помощь развивающимся государствам с тем, чтобы вакцина по приемлемым ценам стала доступным общественным благом для народов всех стран мира.

Восстановить мировую экономику - наша общая миссия

Под влиянием пандемии мировая экономика находится на грани рецессии.

Координировать работу по профилактике и контролю эпидемии и развитию экономики - общая задача стран мира. Китай первый справился с эпидемией, ему же первому удалось возобновить производство и восстановить экономику.

А ключ к восстановлению мировой экономики заключается в открытости, новаторстве, интеграции и экологичности. Использование эпидемии в качестве инструмента для укрепления протекционизма, а также для деглобализации и разрыва международных связей неизбежно причинит ущерб собственным интересам и интересам других стран мира. Метафорически могу сказать: это как сыпать мировой экономике соль на незажившую рану.

Инновации станут крыльями мирового хозяйства, а цифровая экономика придаст новый импульс его развитию. Мы должны создать открытую мировую экономику, способствовать взаимосвязанности, обеспечить безопасность и свободное движение цепочки производств и поставок, чтобы осуществить интегрированное и устойчивое развитие.

Недавно Китай опубликовал 14-й пятилетний план и выдвинул инициативу формирования новой архитектоники развития, в которой делается акцент на внутренний рынок и которая в то же время отличается взаимодействием с рынками внешними.

Новая архитектоника не только станет опорой для долгосрочного развития китайской экономики, но и заложит прочный фундамент для устойчивого роста мировой экономики. Китай будет и дальше высоко держать знамя открытого сотрудничества, вместе с другими странами строить "Один пояс - один путь", создавать рыночный спрос и новые экономические возможности для всего мира.

Поддерживать справедливую и разумную систему глобального управления - желание всех стран мира

Перед лицом глубоких перемен, невиданных за последнее столетие, как нам действовать дальше? Куда идет человечество?

История и реальность нам показывают, что политика односторонних действий и травля ни к чему не приведут, такие действия не разрешат проблем ни самого действующего так государства, ни всего человечества.

Мы выступаем за концепцию глобального управления, основанную на принципе "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". Призываем все страны придерживаться мультилатерализма, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества и современных взглядов. Странам следует избавиться от рамок, навязанных разными идеологиями, уважать друг друга в выборе социального строя, модели экономики и пути развития. Мы должны неизменно поддерживать систему многосторонней торговли, ядром которой является Всемирная торговая организация, чтобы способствовать открытой торговле и инвестированию. Будем прилагать усилия к созданию международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, честности и справедливости, сотрудничестве и взаимной выгоде, тем самым совершенствовать систему глобального управления. Мы должны поддерживать систему международных отношений, ядром которой является ООН, и взаимоотношения между государствами на основе международного права.

Создать сообщество единой судьбы человечества - открыть путь к общему процветанию

Как подчеркнул Си Цзиньпин, "человечество является сообществом с единой судьбой, которое разделяет и счастье, и горесть, живет одними интересами и сообща преодолевает трудности. Взаимная поддержка и сотрудничество в условиях солидарности являются единственным верным путем для человечества при преодолении кризисных ситуаций".

Ни одна страна не может в одиночку справиться с различными глобальными вызовами и замкнуться в себе, как изолированный остров. Пандемия отнюдь не будет последним кризисом в человеческой истории, нам необходимо быть готовыми встречать будущие вызовы глобального значения.

Мир и развитие по-прежнему являются основной темой нынешней эпохи. Потребность в прекрасной жизни и разделение плодов экономической глобализации - общее желание народов всех стран. Мир и развитие, сотрудничество и взаимная выгода определяют неудержимый ход истории нашего времени. Выдвинутая Китаем инициатива - создание сообщества общей судьбы человечества - является единственным выбором и верным путем для преодоления глобальных вызовов и достижения долгосрочного мира, всеобщей безопасности и совместного процветания.

Развитие Китая откроет больше возможностей для двустороннего сотрудничества на Дальнем Востоке

Под стратегическим руководством глав наших двух государств намечен грандиозный план развития двусторонних отношений. Руководство лидеров дает гарантию, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступившие в новую эпоху, развиваются на высоком уровне и устойчиво углубляются, а также открывают широкие перспективы развития сотрудничества между регионами Китая и России.

Недавно прошедшая 25-я регулярная встреча глав правительств КНР и РФ придала импульс сотрудничеству наших стран на российском Дальнем Востоке. Во-первых, появятся сдвиги в области энергетики. Стороны едины в желании расширить многоплановое взаимодействие в сфере энергетики, в том числе в разведке, добыче, переработке нефти и газа.

Во-вторых, намечается прорыв в сельскохозяйственном сотрудничестве. Китай и Россия будут поддерживать межрегиональное сотрудничество в области переработки сои между провинциями КНР и субъектами РФ, продвигать взаимодействие по всей производственной цепочке, включая сферу инвестиций и торговли бобовыми, в том числе по линии отраслевых союзов и ассоциаций двух стран.

В-третьих, расширится инвестиционное сотрудничество, в том числе китайских и российских предприятий в Арктике и на Дальнем Востоке России, на основе принципов устойчивого развития, включая освоение неэнергетического минерального сырья, реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов.

В-четвертых, возобновятся контакты по развитию особой экономической зоны. Стороны согласны обмениваться опытом функционирования территорий с особым экономическим режимом, организации их посещения заинтересованными инвесторами, поощрять китайские компании к реализации проектов в российских ОЭЗ, территориях опережающего социально-экономического развития, свободном порту Владивосток.

В-пятых, появляется новое направление сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Страны будут усиливать практическое взаимодействие в рамках Расширенной Туманганской инициативы, способствовать созданию мультимодальных транспортных коридоров и экономических коридоров в СВА, содействовать торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству в этом регионе.

В-шестых, более высокий уровень взаимосвязанности принесет новый облик регионам Китая и России. В ближайшее время откроется движение по автомобильному мостовому переходу в районе городов Благовещенск - Хэйхэ, завершится строительство железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян и соответствующего пункта пропуска. Скоро начнется реализация инвестпроекта по строительству канатной дороги через реку Амур. Планомерно развиваются транзитные перевозки по международным транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2".

Географическое положение регионов Дальнего Востока России вблизи провинций Китая создает исключительно благоприятные условия двустороннего сотрудничества, которое в последние годы устойчиво расширяется в различных сферах. Во время пандемии Китай и Россия твердо поддерживают друг друга, чтобы преодолеть временные трудности. Уверен, что в постэпидемическое время наши страны будут реализовывать новые возможности в открытом пространстве, решать сложные задачи в тесном сотрудничестве, совместно использовать взаимодополняющие потенциалы развития, рука об руку создавать светлое будущее для многообразных связей между регионами Китая и России!