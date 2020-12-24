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24.12.2020 01:30

Прошли проверку

Система промышленной безопасности нефтетранспортных объектов Дальнего Востока подтвердила свою эффективность в сложный период
Текст: Инесса Доценко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 291(8345)
Дальневосточная "дочка" "Транснефти" на фоне пандемии обеспечивает бесперебойное и безопасное функционирование своих объектов, не прибегая к каким-либо чрезвычайным мерам. Современные методы контроля, уникальное оборудование и комплекс новых технологий - этот мощный арсенал средств позволяет свести к минимуму даже саму возможность нештатных ситуаций. Надежность выстроенной в ООО "Транснефть - Дальний Восток" системы доказана отсутствием на предприятии несчастных случаев и аварий.
В 2020 году специалисты ООО "Транснефть - Дальний Восток" провели 1235 учебно-тренировочных занятий. Фото: Вячеслав Лукьянов В 2020 году специалисты ООО "Транснефть - Дальний Восток" провели 1235 учебно-тренировочных занятий. Фото: Вячеслав Лукьянов
В 2020 году специалисты ООО "Транснефть - Дальний Восток" провели 1235 учебно-тренировочных занятий. Фото: Вячеслав Лукьянов

Тест на 50 параметров

2020-й объявлен в ПАО "Транснефть" Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Достаточно условное наименование (в компании так можно назвать каждый год, ведь к обеспечению надежности объектов здесь всегда относятся предельно скрупулезно) тем не менее показывает, насколько важна эта тема для нефтетранспортников.

- На предприятии действуют собственные аварийно-спасательные формирования - профессиональное и нештатное, - отмечает заместитель главного инженера - начальник управления безопасности труда и производственного контроля ООО "Транснефть - Дальний Восток" Сергей Вигерин. - Их персонал прошел соответствующее обучение, а сами подразделения оснащены и аттестованы на поисково-спасательные работы.

Составная часть системы управления промышленной безопасностью в организации - производственный контроль. Он подразумевает постоянный анализ надежности объектов, предупреждение инцидентов и в то же время обеспечение готовности к их локализации и ликвидации последствий.

Ключевое слово здесь - "постоянный". Все расписано до мелочей. Во время плановых остановок транспортировки нефти трубопроводчики проводят предупредительный ремонт оборудования, диагностику множества систем, датчиков, а также магистральных насосов. Например, последние тестируют на соответствие 50 параметрам. Обязательно проверяют состояние труб. Умные инспекционные приборы периодически обследуют нефтепровод изнутри, измеряют внутреннее проходное сечение и радиусы поворота участков.

Учения в режиме нон-стоп

Особое место в схеме мероприятий занимают проверки. Опять же - постоянные и разного уровня. В зоне ответственности ООО "Транснефть - Дальний Восток" сегодня находятся десять производственных объектов различных классов опасности. В соответствии с законодательством все они зарегистрированы в госреестре опасных производственных объектов и находятся под постоянным контролем Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В 2020 году работники службы промышленной безопасности и производственного контроля "Транснефти - Дальний Восток" выполнили 119 целевых и внеплановых проверок. Комиссия производственного контроля предприятия организовала три инспекции объектов районных нефтепроводных управлений (РНУ) "Белогорск" и "Дальнереченск". И восемь раз их же проверил Ростехнадзор. Нарушения требований технической эксплуатации комиссии не выявили.

Результат эффективной работы предприятия в сфере промышленной безопасности - отсутствие несчастных случаев и аварийных ситуаций на производственных объектах

Еще один важный фактор - организация тренировок. В 2020 году состоялись три комплексных командно-штабных учения с участием представителей МЧС России и федеральных органов исполнительной власти Амурской области, ЕАО и Приморского края. Наблюдатели дали высокую оценку уровню слаженности и подготовленности подразделений, и это дорогого стоит.

А в соответствии со сводным планом-графиком в ООО "Транснефть - Дальний Восток" прошли 1235 учебно-тренировочных занятий. Если разделить на количество дней в году, станет ясно: учения идут практически в режиме нон-стоп. Отрабатывают их очень серьезно - в условиях, максимально приближенных к реальным.

Патент на программу

При выполнении тренировок специалисты ООО "Транснефть - Дальний Восток" используют множество разработок, в том числе и собственных. Например, они автоматизировали работу штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций (ШЛЧС).

Созданная компьютерная программа АИС "Штаб ЛЧС" была зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

- Во время учений эта система поддержки и принятия решений при чрезвычайных ситуациях показала высокую эффективность. Теперь она - незаменимый инструмент в работе штабов: позволяет наглядно оценивать ситуацию, организовывает взаимодействие отделов и служб, контролирует своевременное предоставление отчетных форм, - отмечает начальник службы промышленной безопасности и производственного контроля Александр Шкаликов.

Но цель нефтетранспортников - исключить даже малейшую возможность применения этой компьютерной программы, какой бы замечательной она ни была, в условиях реального ЧС. Быть готовым к чрезвычайным ситуациям - значит не допустить их возникновения.

Один из основных принципов в системе управления промышленной безопасностью на дочерних предприятиях "Транснефти" определяет приоритет предупреждающих мер перед теми, которые направлены на локализацию аварий и ликвидацию их последствий. И этим все сказано.

Кстати

ООО "Транснефть - Дальний Восток" по результатам корпоративного конкурса дважды признавалось лучшим среди организаций системы "Транснефть" в области промышленной безопасности и производственного контроля - по итогам работы за 2016 и 2018 годы.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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