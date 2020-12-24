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24.12.2020 06:21
Рубрика: Общество

В ДВФУ научили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

Текст: Анна Бондаренко

Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета научила искусственный интеллект (ИИ) сочинять стихи, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что нейросеть "творит" в стиле знаменитого поэта Владимира Маяковского, создавая ступенчатые стихотворные строки.

Фото: РИА Новости
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Этот искусственный интеллект работает на основе алгоритма Machine Learning (ML) - Generative Adversarial Network (GAN). На обучение нейросети студентам 1 курса магистратуры по направлению "Кибербезопасность" понадобилась неделя. В течение этого времени ИИ анализировал произведения Владимира Маяковского, а затем научился подражать стилю поэта.

"У машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в "цифровом творчестве". Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты. Студенты проделали огромную работу, обучая ИИ творчеству. У них есть задел для дальнейших успехов и даже коммерческого использования. Партнеры высоко оценивают IT-проекты наших студентов", - рассказал директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.

Это не первое творческое сотрудничество студентов ДВФУ и ИИ. В ноябре вуз рассказал о создании цифрового музыканта. Нейросеть научили исполнять легкие и непринужденные произведения в стиле лаунж. Цифровой музыкант создан из двух неравнозначных частей - одна учит сочинять нейросеть музыку, а вторая воспроизводит ее, озвучивая разными инструментами. Обучался музыкант на основе уже существующих мелодий, сочиненных людьми. Таким образом, нейросеть делает собственную уникальную музыку, опираясь на прошлый опыт.

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