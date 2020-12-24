В Приморье впервые в мире спасли от ампутации лапу дикому тигренку

В Приморье спасли жизнь полугодовалого тигренка, у которого была сильно повреждена лапа. Хирурги-травматологи провели две сложные операции и сумели не только спасти тигриную конечность от ампутации, но и восстановить ее двигательную функцию.

Окровавленные следы на обочине дороги в одном из северных районов края обнаружили пограничники, которые передали информацию в региональную службу охотнадзора. Прибывшие на место оперативная и конфликтная группы ведомства обнаружили тигренка с серьезными травмами передних конечностей и другими ранами. Животное оперативно доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в селе Алексеевка, где его ждали ветеринары. Проведенное обследование показало, что у тигренка помимо травм мягких тканей несколько сложных переломов передней правой лапы.

28 ноября в операционной центра хирурги-травматологи из Владивостокской клинической больницы N 2 Никита Верещак и Андрей Продан в свои законные выходные с помощью коллег-ветеринаров сделали две операции. Во время первой, которая длилась 4,5 часа, тигриному детенышу выполнили протезирование спицами и пластинами.

- Конечно, у нас иной профиль, чем у ветеринаров, но кости есть кости, и принципы стабильной и правильной фиксации переломов костей одинаковы для людей и зверей, и, проводя операции, мы чувствовали себя уверенно. Мы сделали все возможное для сохранения двигательной функции передней лапы животного: выполнили репозицию костных отломков и их стабилизацию титановыми пластинами с винтами и спицами. В ходе повторной операции, которая прошла 20 декабря, извлекли часть временных спиц, которые сделали свое дело, и в последующем могли помешать росту костей. Можно констатировать, что костная мозоль нарастает хорошими темпами, нам удалось купировать воспалительный процесс, раны уже зажили, - рассказывает Никита Верещак.

Сегодня с большой долей вероятности можно утверждать, что тигренок будет жить, положительная динамика налицо. Аппетит хороший, только за первые две недели он набрал 10 килограммов веса. По словам Виктора Кузьменко, директора МРОО "Центр "Тигр", прогнозы по возвращению его в дикую природу можно будет делать не раньше чем через полгода. Это будет зависеть от восстановления лапы и от умения добывать себе пропитание.

Сложность лечения тигров в том, что животное не понимает, что его лечат, и после операции пытается ходить или бегать, сводя на нет усилия врачей. В 2015 и 2018 годах специалисты пытались спасти тигров с подобными травмами, но они не выжили.