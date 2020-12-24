Артем Здунов призвал мордовских ученых активно коммерциализировать проекты

Активнее реагировать на запросы рынка призвал ученых Мордовского госуниверситета врио главы РМ Артем Здунов. Лидер региона предложил представителям вуза включиться в разработку новой программы социально-экономического развития республики.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, об этом шла речь на первой встрече руководителя Мордовии с молодыми учеными и студентами главного вуза республики.

- Потенциал университета большой, много интересных разработок. Сейчас нужно сделать упор на коммерциализацию проектов МГУ, - подчеркнул Артем Здунов. - Фундаментальная наука, безусловно, должна идти вперед, но важно вовремя реагировать и на запросы рынка. Прошу обратить на это внимание. Уверен, правительство и МГУ будут надежными партнерами и соратниками, прошу подключиться к совместной работе все отраслевые министерства.

Врио главы РМ рассказал о масштабной работе по оздоровлению государственных финансов, которая сейчас ведется правительством Мордовии совместно с Министерством финансов РФ. Следующий шаг - реализация новой программы социально-экономического развития республики.

Артем Здунов призвал научную общественность активно подключиться к этой работе.

- Мы ждем ваших предложений в Программу социально-экономического развития республики по наиболее важным для молодежи направлениям - по созданию новых высокоэффективных рабочих мест, поиску новых направлений для разработок наших ученых и новых ниш на рынке для товаров местных производителей, работе с различными институтами развития, привлечению источников финансирования, в том числе внебюджетных фондов. Здесь особенно важна поддержка МГУ, экономического и других факультетов. Поэтому рассмотрим все ваши интересные идеи, предложения, для этого при правительстве республики создается специальная рабочая группа. Это наша совместная стратегическая задача! - заявил врио главы РМ.