Артем Здунов призвал мордовских ученых активно коммерциализировать проекты

Новости

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку российской вакцины 21:53
Фальков: Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ 21:33
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 23 тысячи военнослужащих 21:33
Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 20:42
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 20:34
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 19:47
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 19:42
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 19:30
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 19:19
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 19:07
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 19:05
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 19:04
В Воронеже задержан депутат гордумы 19:01
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 18:55
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 18:29
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 22:07
Рубрика: Общество

Артем Здунов призвал мордовских ученых активно коммерциализировать проекты

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Активнее реагировать на запросы рынка призвал ученых Мордовского госуниверситета врио главы РМ Артем Здунов. Лидер региона предложил представителям вуза включиться в разработку новой программы социально-экономического развития республики.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Как сообщила пресс-служба главы РМ, об этом шла речь на первой встрече руководителя Мордовии с молодыми учеными и студентами главного вуза республики.

- Потенциал университета большой, много интересных разработок. Сейчас нужно сделать упор на коммерциализацию проектов МГУ, - подчеркнул Артем Здунов. - Фундаментальная наука, безусловно, должна идти вперед, но важно вовремя реагировать и на запросы рынка. Прошу обратить на это внимание. Уверен, правительство и МГУ будут надежными партнерами и соратниками, прошу подключиться к совместной работе все отраслевые министерства.

Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
Студент Мордовского университета создал социальную сеть для Африки

Врио главы РМ рассказал о масштабной работе по оздоровлению государственных финансов, которая сейчас ведется правительством Мордовии совместно с Министерством финансов РФ. Следующий шаг - реализация новой программы социально-экономического развития республики.

Артем Здунов призвал научную общественность активно подключиться к этой работе.

- Мы ждем ваших предложений в Программу социально-экономического развития республики по наиболее важным для молодежи направлениям - по созданию новых высокоэффективных рабочих мест, поиску новых направлений для разработок наших ученых и новых ниш на рынке для товаров местных производителей, работе с различными институтами развития, привлечению источников финансирования, в том числе внебюджетных фондов. Здесь особенно важна поддержка МГУ, экономического и других факультетов. Поэтому рассмотрим все ваши интересные идеи, предложения, для этого при правительстве республики создается специальная рабочая группа. Это наша совместная стратегическая задача! - заявил врио главы РМ.

В регионах Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Республика Мордовия

Главное сегодня

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
ЕС и Британия достигли сделки по Brexit
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации