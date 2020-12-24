Пермские ученые разработали протез руки на основе композитных мышц

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) разработали протез верхних конечностей человека на основе композитных мышц. От других протезов новое изделие отличается более низкой ценой и простотой использования.

- В нашем протезе задействованы не электрические манипуляторы, а более дешевые металл-полимерные конструкции под управлением активного механизма. Это позволит не только снизить стоимость изделия, но и повысить точность, а также комфортность его работы для пользователя, - пояснил автор проекта Илья Коваленко.

На сегодняшний день в России ежегодно около 40 тысяч человек нуждаются в протезировании рук. Средняя стоимость активных протезов составляет 400-600 тысяч рублей, а поставляют их на отечественный рынок преимущественно иностранные производители.

Разработка пермских ученых может существенно изменить ситуацию на рынке медицинского оборудования. На ее реализацию (создание прототипа изделия) выделен государственный грант в размере 500 тысяч рублей.