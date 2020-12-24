Студент Мордовского университета создал социальную сеть для Африки

По словам Жана Деку, главная идея созданного им проекта - в том, чтобы объединить всех жителей Африки. Новая социальная сеть поможет им общаться, знакомиться, помогать друг другу. К тому же, через портал можно будет взаимодействовать с африканским посольством, что также поспособствует решению различных вопросов.
- Очень хочется, чтобы мой сайт был полезным для большого числа людей, - говорит студент.
Как рассказали в пресс-службе МГУ им. Огарева, Жан Деку родом из Западной Африки. В Мордовском университете он осваивает направление "Электроника и наноэлектроника". Вдали от дома у юноши возникла мечта создать сайт, благодаря которому коренные африканцы, живущие за пределами своего континента, смогут легко находить друг друга.
По своему функционалу "Африканское пространство" напоминает популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Фейсбук". На его создание у студента ушел целый год. И вот в конце 2020-го портал успешно заработал.
В ближайшее время Жан Деку планирует продолжить изучение языков программирования, чтобы в будущем сделать социальную сеть ещё более функциональной и востребованной.