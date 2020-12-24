В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем

В Оренбуржье 31 декабря объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Соответствующий документ подписан сегодня губернатор региона Денис Паслер. Как сообщила пресс-служба правительства области, постановление распространяется на госслужащих. Руководителям предприятий и организаций, работающих на территории Оренбуржья, а также органов местного самоуправления, рекомендовано также сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты.

Напомним, что накануне на заседании Госсовета президент России Владимир Путин рекомендовал всем главам регионов принять такое решение