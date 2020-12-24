Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-начальнику "Дальспецстроя" 16:53
В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем 16:44
В Госдуме прокомментировали обвинения РФ в создании теорий заговора 16:42
Захарова: Ученые РФ получили из Британии образцы нового штамма COVID-19 16:31
Умер основатель хард-рок-группы Mountain Лесли Уэст 16:21
"Остров Сахалин" получил главный приз XV конкурса "Просвещение через книгу" 16:17
Путин рассказал, что обсуждал рабочие вопросы с Мишустиным за полночь 16:14
В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1 16:05
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19 15:24
В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V" 15:23
Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным 15:15
Генштаб: Противоборство в космосе и киберсфере несет ядерную угрозу 15:06
Мантуров анонсировал появление порошкообразной вакцины от COVID-19 15:04
Умер основатель легендарной рэп-группы Whodini 15:02
Звезда "Ленкома" Олеся Железняк участвует в съемках сериала "Ку-ку" 14:53
Путин попросил кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники 14:46
Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса 14:34
Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники 14:33
Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19 14:24
МЧС предупредило москвичей о пятничной непогоде 14:19
Лукашенко выступил на благотворительном новогоднем празднике для детей 14:05
В Испании активизировались мошенники, предлагающие прививку от COVID-19 14:01
Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок 13:53
Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 16:44
Рубрика: Власть

В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем

Текст: Валентина Зотикова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Оренбуржье 31 декабря объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.

В Коми 31 декабря будет выходным

Соответствующий документ подписан сегодня губернатор региона Денис Паслер. Как сообщила пресс-служба правительства области, постановление распространяется на госслужащих. Руководителям предприятий и организаций, работающих на территории Оренбуржья, а также органов местного самоуправления, рекомендовано также сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты.

Напомним, что накануне на заседании Госсовета президент России Владимир Путин рекомендовал всем главам регионов принять такое решение


В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Новый год

Главное сегодня

Путин объявил о предотвращении критического спада в экономике
Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие