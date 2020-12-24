В Самаре заложили в бюджет средства на полезные инициативы жителей

Благодаря новому закону "Об основах инициативного бюджетирования в Самарской области" проекты жителей будут обеспечены прямым финансированием. В целом предусматривается три источника финансирования: вклад со стороны жителей или социально ответственного бизнеса, средства местного бюджета и областной казны. При этом чем больше будет вклад самих самарцев, тем больше окажется коэффициент софинансирования из местного и областного бюджета.

Надо сказать, что в регионе уже есть практика поддержки инициатив населения - прежде всего в рамках проекта "Содействие". В основном самарцы получают бюджетную помощь на благоустройство - обновление скверов, освещение улиц, оборудование площадок под твердые коммунальные отходы или, например, установку дополнительных светофоров в места, где дорогу переходят школьники. Или просят помочь материально, устраивая день села, фестиваль многодетных семей. Схема та же: часть средств должны вложить неравнодушные жители. Есть и примеры самообложения. Но благодаря новому закону инициатив теперь будет больше, они станут разнообразнее. Средства будут выделять на конкурсной основе. В бюджете на это предусмотрено 253 миллиона рублей.

Компетентно

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС:

- Инициативное бюджетирование, как форма непосредственного участия населения в решении задач местного развития, в нашей стране в полную силу пока не работает. Только летом этого года были внесены соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и закон об общих принципах организации местного самоуправления. Ожидается, что после этого в данный процесс включатся все регионы, хотя инициативное бюджетирование внедрялось в систему местного самоуправления и ранее. По сведениям Минфина России, в 2019 году такую практику имели уже 69 субъектов Федерации.

При этом точного определения, что относится к инициативному бюджетированию, а что - нет, не существует. Его границы размыты и сочетаются с другими локальными активностями. Нередко инициативное бюджетирование связывают с народным бюджетом. По-разному в нормативно-правовой базе регионов отражаются и направления инициативного бюджетирования, и их рамки и объемы. В любом случае нужно понимать, что включение в расходную часть бюджета небольшой составляющей, утверждение которой происходит на основе инициатив населения, необходимо. Само ее наличие дает возможность гражданам ощущать причастность к принятию решений по развитию территорий, на которых они живут.