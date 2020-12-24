Несмотря на сложные эпидемиологические и погодные условия, алтайские аграрии в этом сельхозсезоне получили рекордные финансовые результаты. Хозяйства Алтайского края завершают 2020 год с максимальными за последние двадцать лет показателями рентабельности и прибыли. В региональном минсельхозе уверены, что этому способствовали высокая техническая оснащенность хозяйств, своевременная господдержка, а также благоприятная ценовая конъюнктура зернового рынка.

- Нынешний сезон был сложным, аграриям пришлось работать в условиях пандемии и масштабной засухи, - отметил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. - Двести сорок хозяйств в тридцати районах края пострадали от засухи и суховеев, на 150 тысячах гектаров урожай погиб полностью. Общий ущерб сельхозпроизводителей по прямым затратам превысил 617 миллионов рублей. Конечно, объемы производства зерновых, бобовых, овощей сократились - индекс производства по итогам десяти месяцев составил 96 процентов. Но это неплохо, ведь мы ожидали, что падение будет более серьезным.

Зато закаленное засухой зерно в этом году оказалось отменным. В Алтайском филиале Центра оценки качества зерна к продовольственным сортам отнесли 92 процента урожая. Кроме того, впервые за много лет в регионе получили пшеницу первого класса с высочайшим содержанием клейковины.

- В степной Кулундинской зоне удается выращивать высококлейковинное зерно, - сообщил корреспонденту "РГ" глава хозяйства "Партнер" Михайловского района Андрей Кожанов. - Второй год подряд мы получаем пшеницу второго класса. Конечно, урожайность в суровых степных условиях невысокая. В Михайловском районе она не превышает семь-восемь центнеров с гектара по среднемноголетним показателям. Наше хозяйство в этом году намолотило около тринадцати центнеров, что для степной зоны считается хорошим урожаем.

Фермеры, давно работающие в степных районах, говорят, что к засухе уже привыкли, других условий здесь не бывает. А чтобы при небольших урожаях получать прибыль, они активно внедряют современные технику и технологии точного земледелия.

- Мы сегодня без GPS и геопозиционирования просто не можем обходиться. Точное внесение удобрений и средств защиты растений, а затем и точный высев семян позволяют повысить урожайность, сохранить и вовремя собрать выращенное зерно. Мы не пашем все поле, а только отдельные борозды. Умная техника обрабатывает только те участки пашни, где взошли сорняки. Такой подход дает существенную экономию топлива, удобрений, семян, из чего в дальнейшем складывается прибыль, - подчеркивает Андрей Кожанов.

Минимизировать последствия природных аномалий крестьянам помогает не только высокая техническая оснащенность, но и своевременная государственная поддержка.

За девять месяцев этого года сельхозпроизводители края инвестировали в техперевооружение 7,2 миллиарда рублей - столько, сколько за весь 2019-й. Помогли лизинг и льготные кредиты, которых было выдано более 21 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем годом ранее.

- Господдержка агропроизводства в Алтайском крае составила более 3,5 миллиарда рублей из средств федерального и краевого бюджетов, - пояснил министр сельского хозяйства региона. - В том числе помощь получили пострадавшие от засухи животноводческие хозяйства - им направили более 340 миллионов рублей на приобретение кормов. В ближайшие дни ожидаем федеральные средства на компенсацию застрахованных посевов в объеме 45,6 миллиона рублей. Но поскольку в крае таких хозяйств немного, мы обратились в правительство с просьбой оказать дополнительную поддержку и тем, которые не оформили страховку.

За счет высоких цен, сложившихся на зерновом рынке, алтайские аграрии смогли заработать даже на небольшом урожае. К началу декабря, по данным Алтайского центра сельхозконсультирования, цена продовольственной пшеницы третьего класса достигала 15-16,5 тысячи рублей за тонну, тогда как в прошлом году она едва доходила до одиннадцати тысяч. Гречиха подорожала в полтора раза - до 35-37 тысяч рублей за тонну вместо прошлогодних 22-24 тысяч. Но к концу декабря наметилось снижение рыночных цен.

Тем не менее, по прогнозам, при такой ценовой конъюнктуре 2020 год будет самым прибыльным и рентабельным для алтайских крестьян.

- До 91,5 процента сельхозорганизаций планируют завершить год с прибылью. Объем чистой прибыли превысит восемнадцать миллиардов рублей, что почти на сорок процентов больше, чем в прошлом году. А рентабельность хозяйств с учетом госсубсидий оценивается в тридцать процентов. Это самые высокие показатели за последние годы. До этого наиболее финансово удачным был 2016-й, когда девяносто процентов сельхозорганизацией получили прибыль, а рентабельность составила 26,1 процента. Но в этом году рост достигнут в основном за счет растениеводства. В животноводстве рентабельность снизилась из-за падения цен на мясо и молоко, а также повышения затрат на заготовку кормов, - резюмировал Александр Чеботаев.

Справка РГ

В этом году в Алтайском крае намолотили 3,9 миллиона тонн зерна - заметно меньше урожаев последних лет, когда выдавали на-гора по 4,8-5,3 миллиона. Однако этого вполне хватит и для внутреннего потребления, и загрузки перерабатывающей промышленности. С учетом переходящих запасов наберется около шести миллионов тонн, а значит, можно поставлять зерно и на экспорт. С января по сентябрь 2020 года за пределы края уже вывезли более 800 тысяч тонн зерна, в том числе 200 тысяч тонн - за рубеж.