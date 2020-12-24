Новости

В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
Телефонные аферисты заработали на россиянах 150 млрд рублей 10:23
Собянин предложил москвичам отправлять новогодние открытки 10:02
Стартап из Калифорнии представил электромобиль с дизайном в стиле неоретро 10:00
Ракова рассказала о работе горячей линии по COVID в новогодние праздники 09:51
Депутат ЛДПР выступил за приостановление авиасообщения со всеми странами 08:51
На Чукотке 31 декабря объявили нерабочим днем 08:25
Видео: Япония запустила первый беспилотный пассажирский поезд 08:07
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России 07:43
Аргентина закроет границу для нерезидентов 07:43
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи 07:10
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ 06:53
В ДВФУ нейросеть научили писать стихи в стиле Маяковского 06:21
В Италии начался общенациональный карантин 06:18
В РАН назвали вакцинацию способом остановить мутацию коронавируса 06:18
В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13-я префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 10:30

Заработали на засухе

Алтайские аграрии завершают год с рекордной прибылью
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 291(8345)
Несмотря на сложные эпидемиологические и погодные условия, алтайские аграрии в этом сельхозсезоне получили рекордные финансовые результаты. Хозяйства Алтайского края завершают 2020 год с максимальными за последние двадцать лет показателями рентабельности и прибыли. В региональном минсельхозе уверены, что этому способствовали высокая техническая оснащенность хозяйств, своевременная господдержка, а также благоприятная ценовая конъюнктура зернового рынка.
Чтобы при небольших урожаях получать прибыль, фермеры активно внедряют технологии точного земледелия.. Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Чтобы при небольших урожаях получать прибыль, фермеры активно внедряют технологии точного земледелия.. Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Чтобы при небольших урожаях получать прибыль, фермеры активно внедряют технологии точного земледелия.. Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

- Нынешний сезон был сложным, аграриям пришлось работать в условиях пандемии и масштабной засухи, - отметил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. - Двести сорок хозяйств в тридцати районах края пострадали от засухи и суховеев, на 150 тысячах гектаров урожай погиб полностью. Общий ущерб сельхозпроизводителей по прямым затратам превысил 617 миллионов рублей. Конечно, объемы производства зерновых, бобовых, овощей сократились - индекс производства по итогам десяти месяцев составил 96 процентов. Но это неплохо, ведь мы ожидали, что падение будет более серьезным.

Россия ограничит экспорт зерновых

Зато закаленное засухой зерно в этом году оказалось отменным. В Алтайском филиале Центра оценки качества зерна к продовольственным сортам отнесли 92 процента урожая. Кроме того, впервые за много лет в регионе получили пшеницу первого класса с высочайшим содержанием клейковины.

- В степной Кулундинской зоне удается выращивать высококлейковинное зерно, - сообщил корреспонденту "РГ" глава хозяйства "Партнер" Михайловского района Андрей Кожанов. - Второй год подряд мы получаем пшеницу второго класса. Конечно, урожайность в суровых степных условиях невысокая. В Михайловском районе она не превышает семь-восемь центнеров с гектара по среднемноголетним показателям. Наше хозяйство в этом году намолотило около тринадцати центнеров, что для степной зоны считается хорошим урожаем.

Фермеры, давно работающие в степных районах, говорят, что к засухе уже привыкли, других условий здесь не бывает. А чтобы при небольших урожаях получать прибыль, они активно внедряют современные технику и технологии точного земледелия.

- Мы сегодня без GPS и геопозиционирования просто не можем обходиться. Точное внесение удобрений и средств защиты растений, а затем и точный высев семян позволяют повысить урожайность, сохранить и вовремя собрать выращенное зерно. Мы не пашем все поле, а только отдельные борозды. Умная техника обрабатывает только те участки пашни, где взошли сорняки. Такой подход дает существенную экономию топлива, удобрений, семян, из чего в дальнейшем складывается прибыль, - подчеркивает Андрей Кожанов.

Минимизировать последствия природных аномалий крестьянам помогает не только высокая техническая оснащенность, но и своевременная государственная поддержка.

Как искусственный интеллект и космические технологии повысят урожайность

За девять месяцев этого года сельхозпроизводители края инвестировали в техперевооружение 7,2 миллиарда рублей - столько, сколько за весь 2019-й. Помогли лизинг и льготные кредиты, которых было выдано более 21 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем годом ранее.

- Господдержка агропроизводства в Алтайском крае составила более 3,5 миллиарда рублей из средств федерального и краевого бюджетов, - пояснил министр сельского хозяйства региона. - В том числе помощь получили пострадавшие от засухи животноводческие хозяйства - им направили более 340 миллионов рублей на приобретение кормов. В ближайшие дни ожидаем федеральные средства на компенсацию застрахованных посевов в объеме 45,6 миллиона рублей. Но поскольку в крае таких хозяйств немного, мы обратились в правительство с просьбой оказать дополнительную поддержку и тем, которые не оформили страховку.

За счет высоких цен, сложившихся на зерновом рынке, алтайские аграрии смогли заработать даже на небольшом урожае. К началу декабря, по данным Алтайского центра сельхозконсультирования, цена продовольственной пшеницы третьего класса достигала 15-16,5 тысячи рублей за тонну, тогда как в прошлом году она едва доходила до одиннадцати тысяч. Гречиха подорожала в полтора раза - до 35-37 тысяч рублей за тонну вместо прошлогодних 22-24 тысяч. Но к концу декабря наметилось снижение рыночных цен.

Тем не менее, по прогнозам, при такой ценовой конъюнктуре 2020 год будет самым прибыльным и рентабельным для алтайских крестьян.

- До 91,5 процента сельхозорганизаций планируют завершить год с прибылью. Объем чистой прибыли превысит восемнадцать миллиардов рублей, что почти на сорок процентов больше, чем в прошлом году. А рентабельность хозяйств с учетом госсубсидий оценивается в тридцать процентов. Это самые высокие показатели за последние годы. До этого наиболее финансово удачным был 2016-й, когда девяносто процентов сельхозорганизацией получили прибыль, а рентабельность составила 26,1 процента. Но в этом году рост достигнут в основном за счет растениеводства. В животноводстве рентабельность снизилась из-за падения цен на мясо и молоко, а также повышения затрат на заготовку кормов, - резюмировал Александр Чеботаев.

Справка РГ

В этом году в Алтайском крае намолотили 3,9 миллиона тонн зерна - заметно меньше урожаев последних лет, когда выдавали на-гора по 4,8-5,3 миллиона. Однако этого вполне хватит и для внутреннего потребления, и загрузки перерабатывающей промышленности. С учетом переходящих запасов наберется около шести миллионов тонн, а значит, можно поставлять зерно и на экспорт. С января по сентябрь 2020 года за пределы края уже вывезли более 800 тысяч тонн зерна, в том числе 200 тысяч тонн - за рубеж.

В регионах СФО

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса