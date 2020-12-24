Бурков вернулся в группу лидеров Национального рейтинга губернаторов

Новости

В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
Лето может сыграть с Робби в новых "Пиратах Карибского моря" 12:19
Путин поздравил Алиева с днем рождения 12:16
Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября 12:13
В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов 12:12
Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора 12:08
Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании 12:08
Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны 12:02
Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года 12:00
На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных 11:58
Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом 11:54
В Москву идут 15-градусные морозы 11:53
В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны 11:51
В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем 11:48
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов 11:38
Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19 11:34
У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры 11:25
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19 11:18
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы 11:16
Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД 11:13
Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника 11:12
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днем 11:12
СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича 11:04
Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 10:45
В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 11:28
Рубрика: Власть

Бурков вернулся в группу лидеров Национального рейтинга губернаторов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Эксперты подвели итоги-2020 Национального рейтинга губернаторов. Глава Омской области после недолгого отсутствия уверенно вернулся в группу лидеров, поднявшись по сравнению с осенним мониторингом сразу на десять позиций.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

Стратегическим достижением Александра Буркова, на взгляд специалистов, стало декабрьское решение о создании в Омской области особой экономической зоны "Авангард", ориентированной на развитие высокотехнологичного химического и нефтехимического производства. Инвестиционная емкость проекта превысит 23 миллиарда рублей. На сегодня для страны он является уникальным. ОЭЗ позволит отказаться от дорого импорта, окажет благотворное влияние на экономику региона.

Фото: Сергей Мельников
В Омской области создадут особую экономическую зону "Авангард"

В пользу Буркова эксперты зачислили его активную позицию по продвижению проекта возрождения судоходства по Иртышу. Губернатор считает, что это позволит организовать выход сибирской пшеницы на океанские порты, активизирует поставки в Китай, страны Юго-Восточной Азии. Пилотная перевозка зерна показала, что такой путь в четыре раза дешевле, чем по железной дороге. Благодаря заинтересованности Казахстана в создании водной транспортной артерии проект приобрел международный статус.

Эксперты считают, что в сравнении с другими регионами первую волну COVID-19 Омская область "отбила" достаточно удачно. Однако вторая волна пандемии поставила местное здравоохранение на грань провала. Отсутствие свободных мест в клиниках обернулось громким скандалом. Часть экспертов связали кризис с тем, что как раз в октябре ковидом заболел сам губернатор. И это сразу сказалось на качестве управления. Однако когда Александр Бурков принял целый ряд жестких кадровых решений и перешел на режим "ручного управления", ситуация стала выправляться.

В пользу омского губернатора эксперты зачислили очевидные успехи в ремонте дорожной сети, благодаря которым федеральный центр выделил региону дополнительно два миллиарда рублей.

Еще один плюс - ощутимо сниженная ставка по ипотеке для омичей, которая оказалась ниже среднероссийской более чем в два раза, а для сельских жителей в три раза. Взрывной рост числа ипотечных контрактов в Омской области произошел благодаря участию в проекте регионального финансирования. 

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие