Бурков вернулся в группу лидеров Национального рейтинга губернаторов

Стратегическим достижением Александра Буркова, на взгляд специалистов, стало декабрьское решение о создании в Омской области особой экономической зоны "Авангард", ориентированной на развитие высокотехнологичного химического и нефтехимического производства. Инвестиционная емкость проекта превысит 23 миллиарда рублей. На сегодня для страны он является уникальным. ОЭЗ позволит отказаться от дорого импорта, окажет благотворное влияние на экономику региона.

В пользу Буркова эксперты зачислили его активную позицию по продвижению проекта возрождения судоходства по Иртышу. Губернатор считает, что это позволит организовать выход сибирской пшеницы на океанские порты, активизирует поставки в Китай, страны Юго-Восточной Азии. Пилотная перевозка зерна показала, что такой путь в четыре раза дешевле, чем по железной дороге. Благодаря заинтересованности Казахстана в создании водной транспортной артерии проект приобрел международный статус.

Эксперты считают, что в сравнении с другими регионами первую волну COVID-19 Омская область "отбила" достаточно удачно. Однако вторая волна пандемии поставила местное здравоохранение на грань провала. Отсутствие свободных мест в клиниках обернулось громким скандалом. Часть экспертов связали кризис с тем, что как раз в октябре ковидом заболел сам губернатор. И это сразу сказалось на качестве управления. Однако когда Александр Бурков принял целый ряд жестких кадровых решений и перешел на режим "ручного управления", ситуация стала выправляться.

В пользу омского губернатора эксперты зачислили очевидные успехи в ремонте дорожной сети, благодаря которым федеральный центр выделил региону дополнительно два миллиарда рублей.

Еще один плюс - ощутимо сниженная ставка по ипотеке для омичей, которая оказалась ниже среднероссийской более чем в два раза, а для сельских жителей в три раза. Взрывной рост числа ипотечных контрактов в Омской области произошел благодаря участию в проекте регионального финансирования.