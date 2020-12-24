В начале уходящего года, когда обрушились цены на нефть, руководство страны всерьез озаботилось другими ресурсами, которые могут пополнять бюджет государства. Большой потенциал у леса, ведь он, в отличие от той же нефти, - ресурс возобновляемый. И в других странах этим преимуществом давно и активно пользуются.

Например, лесная промышленность Финляндии формирует пять процентов ВВП страны, тогда как у нас - всего 0,67 процента. В общем объеме продукции мировой лесной промышленности только три процента приходятся на Россию, тогда как доля Финляндии - 8,4 процента, Швеции - 10,1, США - 12,7, Канады - 17,3 процента. И это при том, что в России - самые большие лесные площади в мире.

Больше продукции

Президент Владимир Путин на сентябрьском совещании по декриминализации и развитию лесного комплекса страны призвал сделать ставку на глубокую переработку древесины. Это значит, что из разрешенного к заготовке объема древесины нужно производить больше продукции, исключая экспорт древесины в круглом виде.

В Алтайском крае доля лесной отрасли в региональном валовом продукте выше российского показателя и составляет два процента. Из шести миллионов кубометров, разрешенных к заготовке, в крае добывают только 2,7 миллиона кубометров в год. Это всего 44 процента от разрешенного объема. Очевидно, есть куда расти.

Об этом и других актуальных вопросах лесной отрасли мы поговорили с гендиректором лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иваном Ключниковым.

- Когда мы говорим о новых инвестпроектах в лесном комплексе, это значит, что неиспользованная ранее древесина, разрешенная к заготовке, будет наконец-то применена для получения востребованной продукции, а не пропадать в лесу, - рассказал Иван Михайлович.

За тринадцать лет работы компания инвестировала в новые производства более двенадцати миллиардов рублей. До 2025 года холдинг инвестирует еще три миллиарда и запустит на Павловском ДОК новую линию по ламинированию плиты MDF.

Настроены оптимистично

Год для лесной отрасли, равно как и для других, выдался сложным. Но, как известно, кризис - время новых возможностей и проверка на прочность.

- Мы завершаем год с хорошими показателями. Наша продукция - от биотоплива до комплектов домов - пользуется спросом как на российском рынке, так и за рубежом. Были серьезные опасения в начале года, когда из-за пандемии закрывали транспортное сообщение с другими странами. Но летом ситуация стабилизировалась. Поэтому мы достаточно оптимистично настроены на 2021 год, будем и дальше работать над увеличением производительности и качеством выпускаемой продукции, - отметил Ключников.

Ситуация с расторжением договоров, которая получила резонанс в регионе, относится в большей степени к лесной политике. "Все объемы заготовок, а также переработки древесины скорректированы с учетом "выпавших" площадей", - отметил гендиректор компании.

Сотрудникам предприятия, которых компания была вынуждена сократить по решению суда, предложили трудоустроиться на других предприятиях холдинга, выплатили все необходимые законом и коллективным договором компенсации.

Миллион новых деревьев

В то время как на фоне пандемии многие компании свернули социальные проекты, холдинг "Алтайлес" реализовал все запланированные. Среди них - и поддержка спорта, и реконструкция городских парков, и строительство детских площадок в селах. Ежегодно на эти цели компания тратит более десяти миллионов рублей.

По словам гендиректора, компании важно, чтобы сотрудники, а также жители городов и сел, где представлены предприятия холдинга, чувствовали себя комфортно. Могли заниматься спортом, отдыхать, участвовать в культурных мероприятиях - вместе со своими детьми.

Компания выполнила все обязательства по созданию новых лесов. В ленточных и приобских борах высажено более одного миллиона новых деревьев. Всего же за тринадцать лет площадь этих ценных лесов увеличилась более чем на пятьдесят тысяч гектаров, что сопоставимо с площадью Новосибирска.

За время пожароопасного сезона сотрудники холдинга потушили 210 лесных пожаров на площади 160,5 гектаров. Особенной сложной обстановка была в апреле и мае. Каждый день пожарная служба выезжала на десятки возгораний - как в лесу, так и на подступах к нему.

О кадрах и общественности

Президент страны в своих поручениях акцентировал внимание не только на выпуске востребованной продукции из древесины, создании условий для инвестиций в лесной комплекс, но и на сохранении профессиональных кадров.

- Мы идем по этому пути с самого образования компании. Более восьмидесяти процентов продукции - результат глубокой переработки древесины. В холдинге работает более трех тысяч сотрудников - это самая большая численность среди аналогичных компаний в регионе. Мы заинтересованы в молодых перспективных кадрах, поэтому активно занимаемся развитием движения школьных лесничеств. Детских объединений у нас тоже больше, чем у других лесопользователей, - шестнадцать, - рассказал Иван Михайлович.

Как и в других регионах, где развивается лесное хозяйство, в Алтайском крае есть непонимание со стороны местных жителей. Часто поступают жалобы на законных лесозаготовителей. Уходящий год не стал исключением.

- В восприятии леса очень силен эмоциональный аспект, - подводит итог Иван Михайлович. - Люди, далекие от лесного хозяйства, как правило, остро реагируют на срубленное дерево, даже если оно росло рядом с постройками и могло упасть на них во время сильного ветра. Поэтому мы регулярно проводим встречи с общественниками, местными жителями прямо в лесу, на участках, где идет заготовка древесины, рассказываем и показываем, почему то или иное дерево было назначено в рубку.

Очевидно, что попытки "реанимировать" лесную отрасль, которая может и должна быть доходной частью экономики страны, будут продолжаться. В этом ключе холдинг "Алтайлес" - пример того, как важно работать над соблюдением баланса экологии и производства, уделяя при этом серьезное внимание социальным вопросам.