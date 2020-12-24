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24.12.2020 07:43

Колониальное молоко

Кузбасские заключенные расширяют производство сельхозпродукции
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 291(8345)
На молочном заводе при колонии-поселении в поселке Новоивановка Чебулинского района Кузбасса ввели в эксплуатацию линию по выпуску молока длительного хранения.

Открытие нового цеха позволит исправительному учреждению ежесуточно производить до шести тонн готовой продукции, создав рабочие места еще для двух десятков осужденных. Кандидаты на трудоустройство уже проходят обучение.

В Новоивановской колонии-поселении, где, в частности, отбывают наказание осужденные за совершенные по неосторожности нетяжкие преступления, как и КП-2 в кузбасском поселке Орлово-Розово, уже давно работает сельхозпредприятие. Оно специализируется на растениеводстве и животноводстве.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
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Из выращенной на собственных полях продовольственной пшеницы на своей же мельнице осужденные производят муку, а потом выпекают из нее хлеб. Повышая урожайность зерновых, учреждение обеспечивает хлебом и другие кузбасские колонии и СИЗО. То же самое - с овощами и молоком.

Линия по выпуску пакетированного пастеризованного и нормализованного продукта без добавок и консервантов начала работу в колонии-поселении еще семь лет назад. Но, полностью покрывая потребности региональной системы ФСИН, производители все чаще стали задумываться о поставках в другие регионы. Учитывая, что "колониальные" надои растут вместе с поголовьем крупного рогатого скота.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУФСИН, сегодня в дойном стаде КП-3 уже свыше 700 коров. Весной здесь открыли родильное отделение и построили еще один коровник. С января по ноябрь валовой надой молока превысил 2,5 миллиона литров. В 2021-м планируется увеличить дойное стадо, создать дополнительные пастбища и обеспечить заготовку различных кормов.

А расширить географию поставок молока (в первую очередь - за счет Хакасии и Алтайского края) позволит новый производственный участок. Линию по выпуску пастеризованного, ультрапастеризованного и стерилизованного молока с длительностью хранения до 180 суток приобрели благодаря федеральной целевой программе "Развитие УИС на 2018-2026 годы". Оборудование установили в отдельном здании, которое перед этим отремонтировали, обеспечили светодиодным освещением и системой вентиляции.

Надо сказать, что, кроме молока, на заводе в колонии-поселении выпускают сливочное масло и творог. Налажены поставки как по внутрисистемным контрактам, так и сторонним организациям, включая муниципальные учреждения Кузбасса. К слову, федеральное законодательство разрешает учреждениям УИС поставлять определенные виды продукции без проведения торгов.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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