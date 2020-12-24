Открытие нового цеха позволит исправительному учреждению ежесуточно производить до шести тонн готовой продукции, создав рабочие места еще для двух десятков осужденных. Кандидаты на трудоустройство уже проходят обучение.
В Новоивановской колонии-поселении, где, в частности, отбывают наказание осужденные за совершенные по неосторожности нетяжкие преступления, как и КП-2 в кузбасском поселке Орлово-Розово, уже давно работает сельхозпредприятие. Оно специализируется на растениеводстве и животноводстве.
Из выращенной на собственных полях продовольственной пшеницы на своей же мельнице осужденные производят муку, а потом выпекают из нее хлеб. Повышая урожайность зерновых, учреждение обеспечивает хлебом и другие кузбасские колонии и СИЗО. То же самое - с овощами и молоком.
Линия по выпуску пакетированного пастеризованного и нормализованного продукта без добавок и консервантов начала работу в колонии-поселении еще семь лет назад. Но, полностью покрывая потребности региональной системы ФСИН, производители все чаще стали задумываться о поставках в другие регионы. Учитывая, что "колониальные" надои растут вместе с поголовьем крупного рогатого скота.
Как уточнили в пресс-службе регионального ГУФСИН, сегодня в дойном стаде КП-3 уже свыше 700 коров. Весной здесь открыли родильное отделение и построили еще один коровник. С января по ноябрь валовой надой молока превысил 2,5 миллиона литров. В 2021-м планируется увеличить дойное стадо, создать дополнительные пастбища и обеспечить заготовку различных кормов.
А расширить географию поставок молока (в первую очередь - за счет Хакасии и Алтайского края) позволит новый производственный участок. Линию по выпуску пастеризованного, ультрапастеризованного и стерилизованного молока с длительностью хранения до 180 суток приобрели благодаря федеральной целевой программе "Развитие УИС на 2018-2026 годы". Оборудование установили в отдельном здании, которое перед этим отремонтировали, обеспечили светодиодным освещением и системой вентиляции.
Надо сказать, что, кроме молока, на заводе в колонии-поселении выпускают сливочное масло и творог. Налажены поставки как по внутрисистемным контрактам, так и сторонним организациям, включая муниципальные учреждения Кузбасса. К слову, федеральное законодательство разрешает учреждениям УИС поставлять определенные виды продукции без проведения торгов.