Резерв средств индивидуальной защиты создан в Усолье-Сибирском

Создание резерва СИЗов (средств индивидуальной защиты) для обеспечения безопасности населения Усолья-Сибирского - один из пунктов плана мероприятий ("дорожной карты"), составленного по распоряжению главы региона Игоря Кобзева и утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации.

Средства защиты на общую сумму 42,8 млн рублей закуплены за счет федерального бюджета и бюджета Иркутской области. СИЗы переданы муниципальному образованию г. Усолье-Сибирское.

- Мы закупили при поддержке Правительства России и МЧС более 11 тысяч противогазов для населения Усолья-Сибирского. Расчет количества комплектов средств защиты сделан из принципа максимально возможной потребности в случае возникновения ЧС, - подчеркнул начальник ОГКУ "Центр ГО и ЧС" Константин Дроздов.

Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента программы "Вести-Иркутск" Елены Малышкиной о масштабных экологических происшествиях, произошедших в этом году, Владимир Путин особо уточнил, что ответственность за ликвидацию экологического ущерба лежит на властях.

- Проблему нужно разделить на две части. Первая касается так называемого накопленного ущерба - то, что связанно с деятельностью предприятий, которые остались ещё с советских времён. И ответственность тут лежит на властях - региональных и федеральных. И чем быстрее мы этим займёмся, тем лучше. Есть и другие проблемы - новые, техногенные. Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, который был нанесен, - сказал Владимир Путин.

Ситуация с накопленным ущербом экологии напрямую касается Иркутской области. В этом году в регионе начались масштабные работы по ликвидации отходов на промышленной площадке бывшего ООО "Усольехимпром". Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это приоритетная задача, обозначенная президентом страны.

- В этом году достигнуты значимые результаты, которые очевидны и региональному, и федеральному правительству. А главное, их видит население региона. Конечно, приступая к реализации проекта ликвидации отходов, мы понимали риск непредвиденных обстоятельств, которые могли возникнуть в процессе работы. На промплощадку "Усольехимпрома" федеральным центром были направлены силы Минобороны, МЧС России и других ведомств. Периметр площадки круглосуточно патрулировался сотрудниками Росгвардии. Хочу отметить, что Минобороны проделало серьезную работу, благодаря которой удалось избежать выброса вредных веществ в атмосферу, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Проведенный анализ инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города. Износ сетей на сегодня составляет от 75 до 90 процентов. После актуализации схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизация системы водоснабжения города. Отдельный блок посвящён созданию условий социально-экономического развития города. Он, в частности, предполагает расширение видов деятельности, разрешенных на территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования.

Президент поручил создать современный экологический производственно-промышленный комплекс, который позволит открыть предприятия и создать рабочие места для людей. К концу 2024 года в Усолье-Сибирском должна быть новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города.

- В настоящее время на промышленной площадке завершены все мероприятия 2020 года. Угроза чрезвычайной ситуации снята. Но подразделение Главного Управления МЧС России продолжает нести на этой территории службу, вести мониторинг состояния окружающей среды, чтобы предотвратить всевозможные риски, - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Запланированные на 2020 год работы по ликвидации отходов производства на промплощадке в Усолье-Сибирском выполнены с опережением графика. В частности, завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 цистерн, демонтирована наземная часть цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории.

Тема ликвидации загрязнения территории на промплощадке в Усолье-Сибирском поднималась на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло 23 декабря под председательством президента Владимира Путина.

- Проведены первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области, который превратился в зону экологического бедствия, после того как там закрылось градообразующее предприятие "Усольехимпром". На сегодняшний день экологический эффект от наших действий уже почувствовали около 100 тысяч человек, проживающих на этой территории, - рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

-Мы нашли противоядие для отравленной площадки "Усольехимпрома". Обезопасили скважины и емкости, ликвидировали наземную часть цеха ртутного электролиза. Разумеется работы на этом не закончатся. В планах- создание экотехнопарка. Основная перспектива - развитие Усолья-Сибирского в целом, - отметил губернатор области Игорь Кобзев, который принял участие в заседании.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"