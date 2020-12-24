Почти 1,4 миллиона рублей по решению суда взыскали приставы с угольщиков, разрушивших единственное жилье бывшего шахтера из кузбасского города Белово.

Деревянный дом общей площадью 46,2 квадратных метра хозяин построил в 1993 году на деньги, выделенные предприятием. А потом начались бесконечные траты на ремонт, который приходилось делать постоянно из-за проблем с грунтами, так как на горном отводе участка Чертинского каменноугольного месторождения, рядом с которым находится дом, добывали уголь сразу несколько шахт.

Когда шахты закрыли и началась добыча открытым способом на разрезе, от ремонтов не стало никакого толку. В конце концов у бревенчатого строения основательно покосились окна и дверные проемы, расшатались конструкции веранды, по вспучившимся стенам поползли трещины, фундамент отслоился от стен, а отмостка - от фундамента.

Описание ущерба, нанесенного многострадальному дому, занимает в решении Беловского городского суда несколько страниц. А еще в нем говорится, что ответчик - ООО "ММК-Уголь" (правопреемник ООО "Шахта Чертинская-Коксовая") - исковых требований не признал. Сославшись на то, что, дескать, вина предприятия не доказана, как и причинно-следственная связь между горными работами и ущербом, нанесенным дому.

В итоге суд назначил экспертизу. Заключение, выданное НИИ судебных экспертиз горной промышленности, подтвердило: основным фактором, повлиявшим на состояние дома, стал провал земной поверхности вследствие горных работ, которые проводились на этой территории несколько десятилетий подряд. А в последнее время, добавили эксперты, освоение одного из угольных пластов и вовсе спровоцировало сдвижку грунтов и оползни. В результате ничем не усиленные конструкции уже порядком потрепанного жилья нагрузки не выдержали, и оно получило целый букет повреждений. В том числе: неравномерную осадку и множественные сквозные трещины цокольной части фундамента, обрушения грунта в подполье, массовое отслоение и разрушение штукатурки на стенах. Плюс ко всему скривившаяся печная труба начала рассыпаться.

Эксперты пришли к выводу, что дом реконструкции и восстановлению не подлежит. При этом в списках ветхого и аварийного жилья, которое должно быть снесено на подработанных территориях по программе ГУРШ, объект не значится.

- Беловский городской суд обязал угольное предприятие возместить причиненный его действиями материальный ущерб в размере одного миллиона трехсот шестидесяти одной тысячи рублей, - сообщила корреспонденту "РГ" представитель пресс-службы УФССП России по Кемеровской области Наталья Прокофьева. - Исполнительное производство о взыскании компенсации поступило на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов. Руководителя добывающего ООО ознакомили с материалами, сроками добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако в обозначенный срок задолженность не погасили.

Поэтому приставы обратили взыскание на средства с банковских счетов угольной компании, запретив регистрационные действия в отношении ее транспортных средств, а также взыскали с ООО 87 тысяч рублей исполнительского сбора.