В Омске вручили ключи владельцам квартир в доме, строительство которого растянулось на семь лет. Это уже девятый проблемный объект, который удалось сдать в регионе в нынешнем году. В 2021-м запланировано еще восемь.

Новоселами в многострадальной высотке на улице 70 лет Октября стали 97 дольщиков. "Просто не верится, что наши многолетние мытарства и пикеты позади, и Новый год мы встретим в собственной квартире", - говорит многодетная мать Ирина Васильева.

Дольщикам жилого комплекса "Седьмое небо", которые ждут новоселья еще с конца девяностых годов, повезло меньше. Микрорайон возводили как элитный, однако для застройщика проект оказался неподъемным. Стройку несколько раз пытались реанимировать, но только теперь проблему, наконец, удалось решить. "Застройщик получил необходимые документы на реконструкцию и завершил строительство дома на улице 10 лет Октября, 43/1", - сообщили в мэрии.

А вот еще одному долгострою, расположенному поблизости, новоселье, похоже, вообще не светит. По словам экспертов, открытые всем ветрам металлоконструкции высотки, брошенной более десятка лет назад, основательно проржавели. Дом надо сносить. Правда, если такое произойдет, дольщики получат компенсации.

Это стало возможным благодаря участию региона в федеральной программе. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в 2020 году в стране будет решена проблема 48 тысяч обманутых дольщиков, которые либо станут новоселами, либо получат компенсации. В ближайшие три года на эти цели заложено 54 миллиарда рублей. Поскольку требуется гораздо больше - около 300 миллиардов, регионы должны разрабатывать и собственные механизмы достройки домов, в том числе с привлечением средств потенциальных жильцов.

Между тем в регионах СФО в нынешнем году восстановлены законные права более пяти тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 28 многоквартирных домов исключено из числа проблемных. Согласно региональным планам-графикам, до конца года должно быть сдано еще пятнадцать долгостроев. Об этом шла речь на окружном совещании под председательством полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло.

В регионах Сибири реализуют крупные инвестиционные проекты, обманутым дольщикам предоставляют частичную компенсацию аренды жилья и процентных ставок по ипотечным кредитам. Для завершения объектов компании-застройщики получают субсидии на подключение и техническое присоединение к сетям, установку лифтов, благоустройство территорий.

В Республике Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях начали действовать региональные фонды поддержки участников долевого строительства. Решены организационные и финансовые вопросы, определены перечни проблемных объектов, которые будут достраиваться с участием федерального фонда. По 31 объекту приняты решения о завершении строительства либо выплате компенсаций.

Однако, как было отмечено на совещании, Омская область наряду с Красноярским краем, Кемеровской, Новосибирской и Томской областями остается в числе регионов, где планы-графики сдачи проблемных объектов реализуются несвоевременно, сроки выполнения работ сдвигаются. В едином реестре проблемных объектов в СФО остается 289 многоквартирных домов.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Мы закончили девятый дом, вручили ключи почти восьмистам омичам. В 2021-м году при поддержке федерального центра рассчитываем решить проблему еще восьми многоэтажек. Четыре высотки достроим, по четырем выплатим дольщикам компенсации. В итоге 1 233 участника долевого строительства смогут переехать, наконец, в новые квартиры. Остается еще более двух десятков недостроев. Но и этот вопрос мы постараемся закрыть в ближайшие три года. Органам власти и контрольно-надзорным службам поставлена задача - не допустить появления новых обманутых дольщиков.