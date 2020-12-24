Фермер Иван Лапин из Искитимского района Новосибирской области всегда мечтал о том, чтобы о шерстобитно-пимокатном ремесле знало как можно больше людей. Сам он шел к мечте долго и в этом году открыл "Дом пимоката Ивана Лапина - история сибирского валяния", который, по сути, стал музеем.

Его двор расположен рядом с оживленной трассой - Бердским шоссе, возле новосибирского микрорайона Нижняя Ельцовка, мастерская - неподалеку, а сырье "растет" в соседнем Алтайском крае. Начинал с трех голов, а сейчас в отаре более полутора тысяч овец романовской породы - специальной грубошерстной.

- Я с детства изучал историю валяния, читал книги о том, как оно появилось на Руси, каких овец держали, как стригли животных, какие изделия делали, как их носили, на какие праздники надевали. Решил возобновить дело в Сибири. Даже в блокнот записал, чтобы мечта стала целью, - говорит Иван Лапин. - Мечтал обучать ремеслу, рассказывать и показывать. Очень хотел, чтобы появилось место, где бы хранилась вся информация о пимокатании, куда бы приходили мастера и делились опытом, чтобы молодежь обучалась. Мои деды и прадеды сначала занимались этим ремеслом в Мордовии в тридцатых годах прошлого века, потом семья переехала в Алтайский край, где всегда были пимокатни.

Фермер лично объездил районы Новосибирской области и Алтайского края, встречался с бывшими руководителями, мастерами пимокатень. К сожалению, в Новосибирской области оставшиеся пять крупных мастерских закрылись еще в 2000-2010-х годах, а в Алтайском крае остались две. Есть отдельные мастера, которые занимаются этим делом.

Конечно, сейчас ручное и трудоемкое изделие не выдерживает конкуренции с масс-маркетом. Но в последнее время люди, уделяя все больше внимания здоровому образу жизни, стали разбираться, где "живое", а где синтетика, поэтому и надеются мастера, что интерес к пимам возродится.

Пока мы беседуем с Иваном Лапиным в его доме-музее, где можно ознакомиться коллекцией пимов, заходят посетители, интересуются изделиями, расспрашивают.

- Я лет десять назад у Ивана валенки покупал, уже двое сносил. Сейчас пришел новые подобрать, - говорит один из них.

Еще здесь представлены вязаные из шерсти варежки, носки, платки, душегрейки, традиционные валенки и современные модели - с диковинными вышивками и украшениями, а также чуни и тапки из войлока. Сразу видно - ручная работа, ни одно изделие и рисунок не повторяются. Для декорирования изделий привлекают мастериц-вышивальщиц, людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего - около сорока надомниц.

А вот рубелем, который весит четырнадцать килограммов, не каждый сможет работать весь день. Был один ученик из Средней Азии, так сбежал на стройку - говорит, там легче.

В доме-музее стоят старинные шерстобитные машины, на которых делали войлок еще в девятнадцатом веке. Молодой мастер Александр Спиглазов раскладывает на большом столе шерсть и вручную формирует будущие валенки, без которых раньше невозможно было представить зиму в Сибири. А дальше требуется помещение, в котором очень жарко. И здесь в дело "вступает" рубель.

Опытный мастер может сделать одну пару в день. На одно изделие требуется до трех килограммов шерсти, так как в Сибири пимы делают толстыми. Помимо своей мастерской, Иван Лапин отправляет сырье в Мордовию и Татарстан, где успешно развивается пимокатание.

- Шерсть разная. В нашем деле важна валкоспособность материала. Когда берешь в руки сырье, сразу понимаешь, что можно из него сделать - обувь или платок, сувенир, игрушку, - отмечает Александр.

Чтобы разбираться не только в ремесле, но и в породах овец, выращивать животных и определять нужный корм для лучшего качества шерсти, Иван Лапин окончил Новосибирский аграрный госуниверситет. Сам с нуля может свалять валенки - от стрижки овцы до готового изделия. Все вручную, по сибирским традициям. Сделать тапочки из войлока тоже может - это считается менее трудоемко, но более сложно. Он долго учился, ездил по России в поисках знающих людей.

Поэтому важной частью своей деятельности Лапин называет обучение молодежи. Приходят студенты из родного вуза, узнают о производстве. Конкуренции не боится - главное, чтобы исчезающее ремесло сибирского пимокатания сохранилось и развивалось.

В реализации продукции Иван Лапин рассчитывает на собственные силы и "сарафанное радио". Валенки - индивидуальный продукт. Невозможно свалять две одинаковые пары, а ретейлу подавай объемы, партии определенного стандартного качества. С магазинными накрутками стоимость handmade-изделия станет недоступной по сравнению с китайской продукцией. И, как бы странно в наше время ни звучало, цель у фермера - не прибыль, а чтобы людям было удобно и тепло.

- Мы же не предприниматели, а ремесленники. Когда у меня заказывают валенки, я всегда задаю вопросы: кто их будет носить, куда, с каким носком - от этого зависит плотность и размер конечного изделия. Какой вес и рост того, для кого предназначаются пимы. Наши валенки "дышат". Рекомендую носить их на шерстяной носок, тогда происходит хорошая циркуляция крови, и ноги не мерзнут. А это идет на пользу иммунитету, - делится Иван Лапин.

Он снова мечтает. Теперь - о возрождении в Новосибирской области овцеводства.

- О сыне мечтал - родился. Значит, и остальное получится, - уверен Иван Лапин.