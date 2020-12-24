Новости

Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России 07:43
Аргентина закроет границу для нерезидентов 07:43
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи 07:10
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом ЧМ 06:53
В Италии начался общенациональный карантин 06:18
Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса 06:18
В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13 префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Перечислены новые запреты для курильщиков 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников 02:42
Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну 02:32
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре 01:59
"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей" 01:33
Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 01:10
СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве 01:08
Число пострадавших от взрыва в офисном здании в Балтиморе выросло до 23 00:48
В Москве мужчина обстрелял девушку с подругами 00:46
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 07:40

Секреты сибирского валенка

Предприниматель возрождает старинное ремесло не ради прибыли
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 291(8345)
Фермер Иван Лапин из Искитимского района Новосибирской области всегда мечтал о том, чтобы о шерстобитно-пимокатном ремесле знало как можно больше людей. Сам он шел к мечте долго и в этом году открыл "Дом пимоката Ивана Лапина - история сибирского валяния", который, по сути, стал музеем.
Иван Лапин создал настоящий доммузей, где можно ознакомиться с большой коллекцией пимов и различными атрибутами ремесла. Фото: Татьяна Кравченко Иван Лапин создал настоящий доммузей, где можно ознакомиться с большой коллекцией пимов и различными атрибутами ремесла. Фото: Татьяна Кравченко
Иван Лапин создал настоящий доммузей, где можно ознакомиться с большой коллекцией пимов и различными атрибутами ремесла. Фото: Татьяна Кравченко

Его двор расположен рядом с оживленной трассой - Бердским шоссе, возле новосибирского микрорайона Нижняя Ельцовка, мастерская - неподалеку, а сырье "растет" в соседнем Алтайском крае. Начинал с трех голов, а сейчас в отаре более полутора тысяч овец романовской породы - специальной грубошерстной.

- Я с детства изучал историю валяния, читал книги о том, как оно появилось на Руси, каких овец держали, как стригли животных, какие изделия делали, как их носили, на какие праздники надевали. Решил возобновить дело в Сибири. Даже в блокнот записал, чтобы мечта стала целью, - говорит Иван Лапин. - Мечтал обучать ремеслу, рассказывать и показывать. Очень хотел, чтобы появилось место, где бы хранилась вся информация о пимокатании, куда бы приходили мастера и делились опытом, чтобы молодежь обучалась. Мои деды и прадеды сначала занимались этим ремеслом в Мордовии в тридцатых годах прошлого века, потом семья переехала в Алтайский край, где всегда были пимокатни.

Фото: Татьяна Сухановская
Как малый бизнес Поморья находит покупателей за рубежом

Фермер лично объездил районы Новосибирской области и Алтайского края, встречался с бывшими руководителями, мастерами пимокатень. К сожалению, в Новосибирской области оставшиеся пять крупных мастерских закрылись еще в 2000-2010-х годах, а в Алтайском крае остались две. Есть отдельные мастера, которые занимаются этим делом.

Конечно, сейчас ручное и трудоемкое изделие не выдерживает конкуренции с масс-маркетом. Но в последнее время люди, уделяя все больше внимания здоровому образу жизни, стали разбираться, где "живое", а где синтетика, поэтому и надеются мастера, что интерес к пимам возродится.

Пока мы беседуем с Иваном Лапиным в его доме-музее, где можно ознакомиться коллекцией пимов, заходят посетители, интересуются изделиями, расспрашивают.

- Я лет десять назад у Ивана валенки покупал, уже двое сносил. Сейчас пришел новые подобрать, - говорит один из них.

Еще здесь представлены вязаные из шерсти варежки, носки, платки, душегрейки, традиционные валенки и современные модели - с диковинными вышивками и украшениями, а также чуни и тапки из войлока. Сразу видно - ручная работа, ни одно изделие и рисунок не повторяются. Для декорирования изделий привлекают мастериц-вышивальщиц, людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего - около сорока надомниц.

А вот рубелем, который весит четырнадцать килограммов, не каждый сможет работать весь день. Был один ученик из Средней Азии, так сбежал на стройку - говорит, там легче.

В доме-музее стоят старинные шерстобитные машины, на которых делали войлок еще в девятнадцатом веке. Молодой мастер Александр Спиглазов раскладывает на большом столе шерсть и вручную формирует будущие валенки, без которых раньше невозможно было представить зиму в Сибири. А дальше требуется помещение, в котором очень жарко. И здесь в дело "вступает" рубель.

Опытный мастер может сделать одну пару в день. На одно изделие требуется до трех килограммов шерсти, так как в Сибири пимы делают толстыми. Помимо своей мастерской, Иван Лапин отправляет сырье в Мордовию и Татарстан, где успешно развивается пимокатание.

- Шерсть разная. В нашем деле важна валкоспособность материала. Когда берешь в руки сырье, сразу понимаешь, что можно из него сделать - обувь или платок, сувенир, игрушку, - отмечает Александр.

Чтобы разбираться не только в ремесле, но и в породах овец, выращивать животных и определять нужный корм для лучшего качества шерсти, Иван Лапин окончил Новосибирский аграрный госуниверситет. Сам с нуля может свалять валенки - от стрижки овцы до готового изделия. Все вручную, по сибирским традициям. Сделать тапочки из войлока тоже может - это считается менее трудоемко, но более сложно. Он долго учился, ездил по России в поисках знающих людей.

Поэтому важной частью своей деятельности Лапин называет обучение молодежи. Приходят студенты из родного вуза, узнают о производстве. Конкуренции не боится - главное, чтобы исчезающее ремесло сибирского пимокатания сохранилось и развивалось.

Фото: Татьяна Кравченко
Станут ли креативные индустрии новым драйвером развития Сибири

В реализации продукции Иван Лапин рассчитывает на собственные силы и "сарафанное радио". Валенки - индивидуальный продукт. Невозможно свалять две одинаковые пары, а ретейлу подавай объемы, партии определенного стандартного качества. С магазинными накрутками стоимость handmade-изделия станет недоступной по сравнению с китайской продукцией. И, как бы странно в наше время ни звучало, цель у фермера - не прибыль, а чтобы людям было удобно и тепло.

- Мы же не предприниматели, а ремесленники. Когда у меня заказывают валенки, я всегда задаю вопросы: кто их будет носить, куда, с каким носком - от этого зависит плотность и размер конечного изделия. Какой вес и рост того, для кого предназначаются пимы. Наши валенки "дышат". Рекомендую носить их на шерстяной носок, тогда происходит хорошая циркуляция крови, и ноги не мерзнут. А это идет на пользу иммунитету, - делится Иван Лапин.

Он снова мечтает. Теперь - о возрождении в Новосибирской области овцеводства.

- О сыне мечтал - родился. Значит, и остальное получится, - уверен Иван Лапин.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса
Перечислены новые запреты для курильщиков
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса