Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках поднялась за год на 19,2%. А в некоторых городах метр подорожал на 30% и более. Такие данные приводятся в исследовании портала "Мир квартир".

Цены на новостройки выросли с начала года почти во всех крупных городах России (с населением более 300 тысяч человек). Сразу на 30% и более подрос "квадрат" в Кемерово (+32,9%), Мурманске (+32,5%), Хабаровске (+30,7%), Туле (+30,6%) и Набережных Челнах (+30%).

И только в трех городах из 70 цены незначительно снизились. Среди них - Магнитогорск (-2,6%), Нижний Тагил (-2,8%) и Грозный (-5,8%).

В Москве жилье подорожало на 17%, в Подмосковье на 14,3%, в Санкт-Петербурге на 18,8%, в Ленинградской области на 17,8%.

В среднем по стране "квадрат" новостроек оценивается теперь в 70,7 тысячи рублей (+19,2%). Средняя стоимость квартиры в крупных городах - в 4 млн рублей (+18,7%).

"В следующем году новостройки продолжат дорожать, но уже не такими темпами: из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок. К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж", - отмечает гендиректор портала Павел Луценко.