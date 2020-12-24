Мошенники украли у жительницы Ставрополя три миллиона рублей

Жительница Ставрополя стала жертвой классического телефонного мошенничества с подставными сотрудниками безопасности банка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, злоумышленникам удалось заполучить три миллиона рублей со счета женщины.

- Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что по ее счетам производят подозрительные операции. Мужчина разъяснил, что в данный момент они пытаются предотвратить противоправные действия, - говорится в сообщении ведомства.

Позднее пострадавшей позвонили якобы из правоохранительных органов и указали счет, на который она должна была перевести деньги, чтобы их не украли. Женщина поверила звонившим и выполнила все их указания - перевела на чужой счет около трех миллионов рублей.

Следственный отдел УМВД России по городу Ставрополю возбудил уголовное дело.