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24.12.2020 18:46
Рубрика: Происшествия

Мошенники украли у жительницы Ставрополя три миллиона рублей

Текст: Михаил Сухарев

Жительница Ставрополя стала жертвой классического телефонного мошенничества с подставными сотрудниками безопасности банка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, злоумышленникам удалось заполучить три миллиона рублей со счета женщины.

Фото: iStock
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- Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что по ее счетам производят подозрительные операции. Мужчина разъяснил, что в данный момент они пытаются предотвратить противоправные действия, - говорится в сообщении ведомства.

Позднее пострадавшей позвонили якобы из правоохранительных органов и указали счет, на который она должна была перевести деньги, чтобы их не украли. Женщина поверила звонившим и выполнила все их указания - перевела на чужой счет около трех миллионов рублей.

Следственный отдел УМВД России по городу Ставрополю возбудил уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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