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24.12.2020 15:14
Рубрика: Власть

На Ставрополье усовершенствовали региональное законодательство

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)
В этой масштабной работе принял активное участие комитет Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, председателем которого является Светлана Терехова.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

В числе основных законодательных инициатив - пакет законопроектов о преобразовании 16 муниципальных районов в муниципальные округа. Это стало завершающим этапом проводимой в крае с 2015 года муниципальной реформы, направленной на оптимизацию системы муниципального управления, исключение дублирования функций на местном уровне, обеспечение экономии бюджетных средств и создание дополнительных возможностей для развития территорий. Преобразование районов повлекло за собой масштабную работу по внесению поправок в краевые законы для создания прочной правовой базы в различных сферах.

Фото: Олег Сергеев
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Изменения, обусловленные завершением муниципальной реформы, также нашли свое отражение в Уставе (Основном Законе) края и были приняты на декабрьском заседании регионального парламента.

Отдельным направлением деятельности комитета стало совершенствование регионального законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию РФ. Дума Ставропольского края активно включилась в работу еще на этапе рассмотрения Госдумой проекта закона о конституционных поправках. Комитет провел расширенное заседание с участием депутатов Думы края, представителей краевых ведомств, прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в крае.

В целях приведения регионального законодательства в соответствие со вступившими в силу конституционными изменениями в Думе Ставропольского края создана рабочая группа.

В Основном Законе Ставропольского края уже уточнены положения о перечне сфер совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, также он дополнен нормой о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти края теперь входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах жителей Ставропольского края.

Поправками к Конституции также обусловлены внесенные в законы "О Губернаторе Ставропольского края" и "О выборах Губернатора Ставропольского края" изменения, которые устанавливают ряд требований к главе региона и к кандидату на данную должность, - постоянное проживание на территории Российской Федерации, а также запрет на счета и вклады в иностранных банках за пределами страны.

По словам председателя думского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светланы Тереховой, в следующем году Думе края предстоит большая работа по совершенствованию нормативных правовых актов Ставрополья в связи с новой редакцией Конституции и обновляющимся в связи с конституционными новеллами федеральным законодательством.

В текущем году депутаты комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению приняли ряд законов, направленных на обеспечение защиты прав и интересов жителей Ставрополья. Так, члены комитета стали авторами некоторых базовых краевых законов. В 2020 году приняты новые законы об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае и о порядке назначения представителей общественности в краевую квалификационную коллегию судей. Принят закон, направленный на устранение неравномерной нагрузки на мировых судей в целях оптимизации работы судебных участков. В течение года краевая Дума назначила на должность мировых судей 49 кандидатур, что составляет треть от общего количества мировых судей, работающих на территории региона.

Всего в 2020 году комитетом было проведено 13 заседаний, 15 совещаний и заседаний рабочих групп, проработано и вынесено на заседания регионального парламента порядка 50 законопроектов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО СКФО Ставропольский край Дума Ставропольского края

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