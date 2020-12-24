В Северной Осетии скончалась бывший директор школы №1 в Беслане

В Северной Осетии в возрасте 88 лет скончалась бывший директор школы №1 в Беслане Лидия Цалиева. Об этом сообщили в минобрнауки республики.

Лидия Цалиева находилась среди заложников, когда школу захватили террористы, и пережила теракт. Тогда в руках у бандитов оказалось более 1200 человек, большинство из которых были дети.

Заложников три дня удерживали в невыносимых условиях, не давали им пить. Во время внезапно начавшегося штурма школы погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Здание спортзала школы сгорело. Погибших в теракте похоронили на кладбище, получившем название "Город Ангелов".

Все тяготы нахождения в заложниках Лидия Цалиева перенесла вместе со своими учениками и воспитанниками. В 2005 году она ушла с должности директора школы на пенсию.