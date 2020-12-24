В Северной Осетии скончалась бывший директор школы №1 в Беслане

Новости

На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-начальнику "Дальспецстроя" 16:53
В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем 16:44
Захарова: Ученые РФ получили из Британии образцы нового штамма COVID-19 16:31
Умер основатель хард-рок-группы Mountain Лесли Уэст 16:21
"Остров Сахалин" получил главный приз XV конкурса "Просвещение через книгу" 16:17
Путин рассказал, что обсуждал рабочие вопросы с Мишустиным за полночь 16:14
В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1 16:05
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19 15:24
В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V" 15:23
Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным 15:15
Генштаб: Противоборство в космосе и киберсфере несет ядерную угрозу 15:06
Мантуров анонсировал появление порошкообразной вакцины от COVID-19 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 17:13
Рубрика: Общество

В Северной Осетии скончалась бывший директор школы №1 в Беслане

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Северной Осетии в возрасте 88 лет скончалась бывший директор школы №1 в Беслане Лидия Цалиева. Об этом сообщили в минобрнауки республики.

Лидия Цалиева находилась среди заложников, когда школу захватили террористы, и пережила теракт. Тогда в руках у бандитов оказалось более 1200 человек, большинство из которых были дети.

Заложников три дня удерживали в невыносимых условиях, не давали им пить. Во время внезапно начавшегося штурма школы погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Здание спортзала школы сгорело. Погибших в теракте похоронили на кладбище, получившем название "Город Ангелов".

Все тяготы нахождения в заложниках Лидия Цалиева перенесла вместе со своими учениками и воспитанниками. В 2005 году она ушла с должности директора школы на пенсию.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Годовщина теракта в Беслане

Главное сегодня

Путин объявил о предотвращении критического спада в экономике
Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации