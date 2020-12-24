Дело о гибели в ДТП сына экс-губернатора Поморья передано в суд

В Архангельске направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб 40-летний сын бывшего губернатора Поморья Анатолия Ефремова.

Как сообщает прокуратура области, 25 сентября 41-летний обвиняемый сел за руль автомобиля Toyota Land Cruizer Prado в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее суд лишил его водительских прав. Пассажиром этого автомобиля был Алексей Ефремов, генеральный директор Архангельского деревообрабатывающего комбината №1.

На улице Адмирала Нахимова водитель не справился с управлением и выехал с дороги на территорию магазина, где столкнулся с припаркованным грузовиком. Водитель фуры - дальнобойщик из Ульяновска - не пострадал, но удар был настолько сильным, что, по его словам, "разнесло полмашины".

Пассажир внедорожника от полученных травм скончался на месте ДТП. Виновник аварии получил черепно-мозговую травму. От освидетельствования на алкоголь он отказался.

Водитель Toyota Land Cruizer Prado обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что он уже привлекался к административной ответственности.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на банковские счета обвиняемого наложен арест.