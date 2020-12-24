В Петербурге подведены итоги проекта "Твой бюджет - 2020": из тысяч предложений горожан выбрано 17 инициатив, которые будут реализованы за счет казны. Мы расскажем о самых интересных из них.

Диск-гольф маршрут

Такого в Петербурге точно еще не было. Автор инициативы Денис Шестаков предлагает развивать новый для нас вид спорта - диск-гольф. В одном из парков Приморского района появится первый в Северной столице диск-гольф маршрут со специальными корзинами, изящно вписанными в ландшафт.

- В скверах и парках практически отсутствует инфраструктура для подростков и молодежи: детские площадки им уже не интересны, а площадки с тренажерами кажутся скучными, - объясняет Денис. - Размещение диск-гольф маршрута в парковой зоне создаст легкодоступный спортивный объект, который позволит подросткам, семьям с детьми, жителям всего города больше заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Диск-гольф уже обрел большую популярность в европейских странах. Он не требует специальной подготовки, а для игры нужна только тарелка фрисби.

Стоимость проекта - миллион рублей.

Корт для игры в городки

Еще один нетривиальный спортивный проект, но на этот раз с исконно русским акцентом. Елена Лебедева хочет восстановить и модернизировать площадку для игры в городки на проспекте Луначарского (напротив дома 78, корпус 5).

- Здесь уже была заложена основа под городошную площадку, но отсутствие сетки, повреждения покрытия и конвейерной резинотканевой ленты, а также ветхость не позволяют использовать ее по назначению, - рассказывает Елена. - Создание корта для игры в городки будет способствовать патриотичному воспитанию подрастающего поколения. На обновленной площадке смогут играть, тренироваться и проводить соревнования жители Калининского района от шести до ста лет - верхнего возрастного предела для занятий городошным спортом не существует.

Стоимость проекта - три миллиона рублей.

Площадки для всех

Проекты по созданию инклюзивных площадок в рамках "Твоего бюджета" уже были. Екатерина Костюк из Выборгского района решила пойти дальше: она не ограничивается созданием одного объекта с нуля, а предлагает оснастить существующие детские и спортивные площадки оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- По данным "Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга", в городе проживают свыше 588 тысяч инвалидов, в том числе свыше 17,8 тысячи детей-инвалидов, - говорит Екатерина. - Площадки в Выборгском районе непригодны для игр и прогулок с детьми-инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Исправить ситуацию, по мнению автора инициативы, вполне реально. После некоторых усовершенствований даже инвалиды-колясочники смогут качаться на качелях и играть в волейбол.

Стоимость проекта - 2,5 миллиона рублей.

Красота вокруг метро

Благоустройство территории у станции метро "Проспект Просвещения", пожалуй, самый масштабный проект. Автор Михаил Рогалев намерен превратить неухоженное "асфальтовое поле" в удобное, красивое и комфортное место.

Масштаб работ довольно велик: разграничить пешеходные дорожки, сделать кадочное озеленение с многолетними травами, цветами и взрослыми деревьями, организовать выделенную велодорожку и удобную велопарковку, установить качели (в том числе для взрослых), удобные скамейки со спинками, дополнительное освещение и навесы, демонтировать громоздкие и некрасивые рекламные конструкции.

- Давайте попробуем изменить ситуацию вокруг всех станций метро через качественное благоустройство около одной! - призывает Михаил.

Стоимость проекта - 6,7 миллиона рублей.

Свет в Муринском парке

Проект, реализации которого порадуются многие жители Калининского района, - "Освещение участка Муринского парка". Марианна Бакан предлагает навести порядок на территории между подстанцией Ленэнерго и спорткомплексом Nova Arena, включающей в себя зеленую зону, дорожки и пешеходный мост через Муринский ручей, который соединяет северную и южную части парка.

- Эта часть парка очень востребована жителями соседних кварталов. Здесь гуляют, занимаются спортом, зимой катаются со снежной горки и ходят на лыжах, - комментирует инициативу Марианна. - Но в вечернее и ночное время, особенно в осенне-зимний период, на этой территории очень темно, что небезопасно и некомфортно.

Автор идеи подсчитала, что для решения вопроса достаточно установить 14 уличных фонарей, продолжив таким образом цепочку существующих фонарных столбов во второй очереди Муринского парка (у пешеходного моста через ручей).

Стоимость проекта - 4,3 миллиона рублей.

Кошки под контролем

Традиционно каждый год среди победителей есть инициатива, связанная с животными. В нынешнем году это проект "Гуманное регулирование численности безнадзорных кошек".

Автор Наталья Бардышева считает, что проблему можно решить при помощи стерилизации. Она подсчитала, что если стерилизовать 1770 животных, то это предотвратит появление как минимум шести тысяч бездомных котят.

- Это снизит социальную напряженность между сторонниками и противниками нахождения кошек на улицах города, повысит грамотность населения в вопросах гуманного ограничения рождаемости животных, - перечисляет плюсы своей программы Наталья. - А отсутствие огромного количества бездомных котят позволит волонтерам заняться устройством в дома горожан адаптируемых взрослых особей, что приведет к еще большему сокращению количества бездомных животных.

Стоимость проекта - 3,4 миллиона рублей.

Справка "РГ"

В этом году в проект "Твой бюджет" было подано 6848 заявок. Около трети из них касаются благоустройства существующих парков и создания новых зон отдыха. Второе место (по 23 процента поданных инициатив) разделили категории "спортивные и детские площадки" и "социальные проекты, образование, досуг". Третье место (16 процентов) - заявки в категории "дороги, ЖКХ, транспорт, парковки, уличное освещение, велодорожки и велопарковки".

Реализация нынешних проектов-победителей начнется в 2021 году, многие из них подразумевают двухлетний цикл реализации: разработку и согласование проектно-сметной документации в первый год, строительно-монтажные работы - во второй. Но некоторые нетрудоемкие инициативы могут быть реализованы в течение года. Подробнее обо всех идеях - на странице проекта.

А как у соседей

В Калининградской области реализовали два проекта, победившие во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. В Багратионовске вблизи кирхи Прейсиш-Эйлау и озера Лангер появился ландшафтный парк, а в Черняховске благоустроили квартал в историческом центре города.

Всероссийский конкурс проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Муниципалитеты-финалисты получают гранты из федерального бюджета. К примеру, общая стоимость работ в Багратионовске составила 115,6 миллиона рублей. Из них 40 миллионов городу выделили за победу в соревновании, еще 39,3 миллиона удалось привлечь благодаря инвесторам. Остальное - это средства регионального и местного бюджетов.

В результате территория в районе кирхи и городского озера преобразилась. Там построили новые спортивные и детские площадки, скалодром, замостили пешеходные и велосипедные дорожки. Заработала смотровая площадка, посвященная истории города, с макетами зданий, скульптур и артиллерийских орудий. Появились экологические тропы, малые архитектурные формы и освещение. Летом здесь будет функционировать городской пляж с лодочной станцией, волейбольной и детской площадками.

В Черняховске на реализацию проекта "Квартал в историческом центре" направили 142,1 миллиона рублей, в том числе 75 миллионов составили средства конкурсного гранта. В границах улиц Калинина, Ленина, Калининградской и Садовой переложили инженерные коммуникации и ливневку, заменили дорожное покрытие, отремонтировали тротуары. Кроме того, здесь обустроили два сквера, установили новое уличное освещение и систему видеонаблюдения.